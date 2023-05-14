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Поддержка ФРГ Украине с начала спецоперации составила 17 миллиардов евро - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/podderzhka-1871633617.html
Поддержка ФРГ Украине с начала спецоперации составила 17 миллиардов евро
Поддержка ФРГ Украине с начала спецоперации составила 17 миллиардов евро - РИА Новости, 14.05.2023
Поддержка ФРГ Украине с начала спецоперации составила 17 миллиардов евро
За год с небольшим общая сумма поддержки Украины Германией составила 17 миллиардов евро, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:18
2023-05-14T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
олаф шольц
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. За год с небольшим общая сумма поддержки Украины Германией составила 17 миллиардов евро, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. По его словам, с начала вооруженного конфликта "одна лишь билатеральная (не учитывающая долю Берлина в совместных пакетах стран – ред.) поддержка Украины составила 17 миллиардов евро". "И мы создали условия для того, чтобы и в последующие годы эта помощь предоставлялась", - заявил Шольц, мероприятие транслировалась на сайте правительства Германии. Объем поддержки также подтвердил и Зеленский, сообщив о 11 миллиардах евро общей, военной и гуманитарной, помощи, предоставленной Берлином с начала года. Ранее Зеленский прибыл в немецкую столицу и был встречен президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю, после чего направился в офис канцлера для проведения переговоров с Шольцем. Правительство ФРГ в преддверии приезда Зеленского согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871632823.html
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в мире, германия, россия, олаф шольц, владимир зеленский, сергей лавров, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Украина
Поддержка ФРГ Украине с начала спецоперации составила 17 миллиардов евро

Шольц: поддержка Германии Украине с начала спецоперации составила 17 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро"
Памятник-скульптура знаку Евро - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро". Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. За год с небольшим общая сумма поддержки Украины Германией составила 17 миллиардов евро, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
По его словам, с начала вооруженного конфликта "одна лишь билатеральная (не учитывающая долю Берлина в совместных пакетах стран – ред.) поддержка Украины составила 17 миллиардов евро". "И мы создали условия для того, чтобы и в последующие годы эта помощь предоставлялась", - заявил Шольц, мероприятие транслировалась на сайте правительства Германии.
Объем поддержки также подтвердил и Зеленский, сообщив о 11 миллиардах евро общей, военной и гуманитарной, помощи, предоставленной Берлином с начала года.
Ранее Зеленский прибыл в немецкую столицу и был встречен президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю, после чего направился в офис канцлера для проведения переговоров с Шольцем.
Правительство ФРГ в преддверии приезда Зеленского согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Шольц неожиданно отреагировал на просьбу Зеленского, пишут СМИ
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОУкраина
 
 
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