Овчинский: фармзавод отправил на переработку 260 тонн бумаги и картона
© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники столичного фармацевтического завода за пять лет собрали и отправили на переработку более 260 тонн бумаги и картона, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичные предприятия активно интегрируют в производство современные экологические стандарты. Так, на фармацевтическом заводе "Сервье" внедрены применяются инновационные решения по эффективному использованию природных ресурсов, управлению отходами, осуществляется многоступенчатая очистка воды и воздуха. За последние пять лет сотрудники предприятия собрали и отправили на переработку более 800 тонн сырья. Из них 260 тонн — бумага и картон", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Также за это время на предприятии собрали для вторичной переработки более восьми тонн металла, три тонны ПВХ-пленки и 130 тонн деревянных палет.
Ряд экологических инициатив компания реализует совместно с жителями села Красная Пахра в ТиНАО, где расположено предприятие. Так, в апреле 2023 года предприятие запустило акцию по сбору неиспользуемой одежды. Собранные вещи в хорошем состоянии фонд передает малоимущим, а остальные отправляет на переработку.
"Столичные предприятия активно интегрируют в производство современные экологические стандарты. Так, на фармацевтическом заводе "Сервье" внедрены применяются инновационные решения по эффективному использованию природных ресурсов, управлению отходами, осуществляется многоступенчатая очистка воды и воздуха. За последние пять лет сотрудники предприятия собрали и отправили на переработку более 800 тонн сырья. Из них 260 тонн — бумага и картон", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Также за это время на предприятии собрали для вторичной переработки более восьми тонн металла, три тонны ПВХ-пленки и 130 тонн деревянных палет.
Ряд экологических инициатив компания реализует совместно с жителями села Красная Пахра в ТиНАО, где расположено предприятие. Так, в апреле 2023 года предприятие запустило акцию по сбору неиспользуемой одежды. Собранные вещи в хорошем состоянии фонд передает малоимущим, а остальные отправляет на переработку.