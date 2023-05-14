https://ria.ru/20230514/pererabotka-1871597155.html

Овчинский: фармзавод отправил на переработку 260 тонн бумаги и картона

Овчинский: фармзавод отправил на переработку 260 тонн бумаги и картона - РИА Новости, 14.05.2023

Овчинский: фармзавод отправил на переработку 260 тонн бумаги и картона

Сотрудники столичного фармацевтического завода за пять лет собрали и отправили на переработку более 260 тонн бумаги и картона, сообщил руководитель департамента РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T09:30

2023-05-14T09:30

2023-05-14T09:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

тинао

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники столичного фармацевтического завода за пять лет собрали и отправили на переработку более 260 тонн бумаги и картона, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные предприятия активно интегрируют в производство современные экологические стандарты. Так, на фармацевтическом заводе "Сервье" внедрены применяются инновационные решения по эффективному использованию природных ресурсов, управлению отходами, осуществляется многоступенчатая очистка воды и воздуха. За последние пять лет сотрудники предприятия собрали и отправили на переработку более 800 тонн сырья. Из них 260 тонн — бумага и картон", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Также за это время на предприятии собрали для вторичной переработки более восьми тонн металла, три тонны ПВХ-пленки и 130 тонн деревянных палет.Ряд экологических инициатив компания реализует совместно с жителями села Красная Пахра в ТиНАО, где расположено предприятие. Так, в апреле 2023 года предприятие запустило акцию по сбору неиспользуемой одежды. Собранные вещи в хорошем состоянии фонд передает малоимущим, а остальные отправляет на переработку.

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тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, тинао, владислав овчинский, москва