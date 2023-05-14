Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: фармзавод отправил на переработку 260 тонн бумаги и картона - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:30 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/pererabotka-1871597155.html
Овчинский: фармзавод отправил на переработку 260 тонн бумаги и картона
Овчинский: фармзавод отправил на переработку 260 тонн бумаги и картона - РИА Новости, 14.05.2023
Овчинский: фармзавод отправил на переработку 260 тонн бумаги и картона
Сотрудники столичного фармацевтического завода за пять лет собрали и отправили на переработку более 260 тонн бумаги и картона, сообщил руководитель департамента РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T09:30
2023-05-14T09:30
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
тинао
владислав овчинский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823245502_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_b15cae73192e2cdcb0836a4cca30945a.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники столичного фармацевтического завода за пять лет собрали и отправили на переработку более 260 тонн бумаги и картона, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные предприятия активно интегрируют в производство современные экологические стандарты. Так, на фармацевтическом заводе "Сервье" внедрены применяются инновационные решения по эффективному использованию природных ресурсов, управлению отходами, осуществляется многоступенчатая очистка воды и воздуха. За последние пять лет сотрудники предприятия собрали и отправили на переработку более 800 тонн сырья. Из них 260 тонн — бумага и картон", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Также за это время на предприятии собрали для вторичной переработки более восьми тонн металла, три тонны ПВХ-пленки и 130 тонн деревянных палет.Ряд экологических инициатив компания реализует совместно с жителями села Красная Пахра в ТиНАО, где расположено предприятие. Так, в апреле 2023 года предприятие запустило акцию по сбору неиспользуемой одежды. Собранные вещи в хорошем состоянии фонд передает малоимущим, а остальные отправляет на переработку.
https://ria.ru/20230508/odezhda-1870436037.html
тинао
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823245502_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0e456b48385b4e680a147da7e3c16734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, тинао, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, ТиНАО, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: фармзавод отправил на переработку 260 тонн бумаги и картона

© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники столичного фармацевтического завода за пять лет собрали и отправили на переработку более 260 тонн бумаги и картона, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Столичные предприятия активно интегрируют в производство современные экологические стандарты. Так, на фармацевтическом заводе "Сервье" внедрены применяются инновационные решения по эффективному использованию природных ресурсов, управлению отходами, осуществляется многоступенчатая очистка воды и воздуха. За последние пять лет сотрудники предприятия собрали и отправили на переработку более 800 тонн сырья. Из них 260 тонн — бумага и картон", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

Также за это время на предприятии собрали для вторичной переработки более восьми тонн металла, три тонны ПВХ-пленки и 130 тонн деревянных палет.

Ряд экологических инициатив компания реализует совместно с жителями села Красная Пахра в ТиНАО, где расположено предприятие. Так, в апреле 2023 года предприятие запустило акцию по сбору неиспользуемой одежды. Собранные вещи в хорошем состоянии фонд передает малоимущим, а остальные отправляет на переработку.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск одежды на 20 процентов
8 мая, 10:45
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТиНАОВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала