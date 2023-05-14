https://ria.ru/20230514/pamfilova-1871650911.html

Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации

Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации - РИА Новости, 14.05.2023

Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова передала собранный Центризбиркомом необходимый набор медикаментов для бойцов, находящихся в зоне... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:50

2023-05-14T15:50

2023-05-14T15:50

специальная военная операция на украине

россия

политика

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова передала собранный Центризбиркомом необходимый набор медикаментов для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщили в телеграм-канале ЦИК. Ранее в воскресенье ЦИК сообщил, что Памфилова посетила новые регионы РФ и оценила их подготовку к осенним выборам. "Все, что нужно, есть: и от простуды, и обезболивающее, и от клещей. Мы будем это продолжать", - сказала Памфилова в видео, которое опубликовал Центризбирком.

https://ria.ru/20230513/pomosch-1871469233.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, элла памфилова, цик рф