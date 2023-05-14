https://ria.ru/20230514/pamfilova-1871650911.html
Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации
Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации - РИА Новости, 14.05.2023
Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова передала собранный Центризбиркомом необходимый набор медикаментов для бойцов, находящихся в зоне... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T15:50
2023-05-14T15:50
2023-05-14T15:50
специальная военная операция на украине
россия
политика
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова передала собранный Центризбиркомом необходимый набор медикаментов для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщили в телеграм-канале ЦИК. Ранее в воскресенье ЦИК сообщил, что Памфилова посетила новые регионы РФ и оценила их подготовку к осенним выборам. "Все, что нужно, есть: и от простуды, и обезболивающее, и от клещей. Мы будем это продолжать", - сказала Памфилова в видео, которое опубликовал Центризбирком.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, элла памфилова, цик рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации
Глава ЦИК Памфилова передала участникам спецоперации медикаменты