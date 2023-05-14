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Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/pamfilova-1871650911.html
Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации
Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации - РИА Новости, 14.05.2023
Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова передала собранный Центризбиркомом необходимый набор медикаментов для бойцов, находящихся в зоне... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T15:50
2023-05-14T15:50
специальная военная операция на украине
россия
политика
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова передала собранный Центризбиркомом необходимый набор медикаментов для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщили в телеграм-канале ЦИК. Ранее в воскресенье ЦИК сообщил, что Памфилова посетила новые регионы РФ и оценила их подготовку к осенним выборам. "Все, что нужно, есть: и от простуды, и обезболивающее, и от клещей. Мы будем это продолжать", - сказала Памфилова в видео, которое опубликовал Центризбирком.
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россия, политика, элла памфилова, цик рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова передала медикаменты участникам спецоперации

Глава ЦИК Памфилова передала участникам спецоперации медикаменты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова передала собранный Центризбиркомом необходимый набор медикаментов для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщили в телеграм-канале ЦИК.
Ранее в воскресенье ЦИК сообщил, что Памфилова посетила новые регионы РФ и оценила их подготовку к осенним выборам.
"Все, что нужно, есть: и от простуды, и обезболивающее, и от клещей. Мы будем это продолжать", - сказала Памфилова в видео, которое опубликовал Центризбирком.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолитикаЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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