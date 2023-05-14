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Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2023
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14:35 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/otnosheniya-1871637638.html
Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил Песков
Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2023
Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил Песков
Партнерские отношения России и Армении имеют блестящее будущее, хотя есть чувствительные моменты, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:35
2023-05-14T14:35
политика
россия
армения
павел зарубин
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Партнерские отношения России и Армении имеют блестящее будущее, хотя есть чувствительные моменты, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они по-прежнему складываются как партнерские отношения, продвинутого партнерства, особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определенные чувствительные моменты", - сказал Песков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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политика, россия, армения, павел зарубин, дмитрий песков
Политика, Россия, Армения, Павел Зарубин, Дмитрий Песков
Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил Песков

Песков: отношения России и Армении имеют исторические корни и блестящее будущее

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Партнерские отношения России и Армении имеют блестящее будущее, хотя есть чувствительные моменты, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они по-прежнему складываются как партнерские отношения, продвинутого партнерства, особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определенные чувствительные моменты", - сказал Песков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
26 апреля, 11:48
 
ПолитикаРоссияАрменияПавел ЗарубинДмитрий Песков
 
 
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