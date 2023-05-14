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Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил Песков
Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2023
Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил Песков
Партнерские отношения России и Армении имеют блестящее будущее, хотя есть чувствительные моменты, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:35
2023-05-14T14:35
2023-05-14T14:35
политика
россия
армения
павел зарубин
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Партнерские отношения России и Армении имеют блестящее будущее, хотя есть чувствительные моменты, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они по-прежнему складываются как партнерские отношения, продвинутого партнерства, особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определенные чувствительные моменты", - сказал Песков Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20230426/karabakh-1867818014.html
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политика, россия, армения, павел зарубин, дмитрий песков
Политика, Россия, Армения, Павел Зарубин, Дмитрий Песков
Отношения России и Армении имеют блестящее будущее, заявил Песков
Песков: отношения России и Армении имеют исторические корни и блестящее будущее