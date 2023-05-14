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В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе - РИА Новости, 14.05.2023
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10:22 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/operatsiya-1871603900.html
В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе
В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе - РИА Новости, 14.05.2023
В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе
Министерство иностранных дел Израиля завершает политико-дипломатическую работу в связи с операцией "Щит и стрела" в секторе Газа и отмечает наличие широкой... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:22
2023-05-14T10:22
в мире
израиль
исламский джихад
оон
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля завершает политико-дипломатическую работу в связи с операцией "Щит и стрела" в секторе Газа и отмечает наличие широкой международной поддержки в ее проведении, заявил в воскресенье глава МИД еврейского государства Эли Коэн, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Министр отметил, что в его беседах с министрами иностранных дел по всему миру и с иностранными послами, работающими в Израиле, он слышал, что они поддерживают право Государства Израиль на защиту своих граждан. Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что США вместе с Великобританией заблокировали в Совет Безопасности ООН публикацию заявления с осуждением израильской операции в секторе Газа. В субботу вечером канцелярия израильского премьера сообщила, что Израиль официально согласился на перемирие с радикальным движением "Исламский джихад" в секторе Газа, а глава совета национальной безопасности Цахи Анегби поблагодарил Египет за посреднические усилия. За пять дней израильской операции "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа по Израилю было выпущено более 1100 ракет. Значительная часть из них либо не достигла израильской территории, либо была сбита системой ПВО. По меньшей мере один израильтянин погиб под ракетными обстрелами, несколько человек получили ранения. Было зафиксировано несколько попаданий по жилым домам. Израиль поразил более 300 целей группировки и ликвидировал 17 боевиков, включая видных командиров. По данным палестинского минздрава, более 30 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов в секторе Газа за время операции.
https://ria.ru/20230510/rakety-1870906268.html
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в мире, израиль, исламский джихад, оон, сектор газа
В мире, Израиль, Исламский джихад, ООН, Сектор Газа
В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе

Глава МИД Израиля Эли Коэн: страна имеет широкую поддержку в мире операции в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара по Газе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля завершает политико-дипломатическую работу в связи с операцией "Щит и стрела" в секторе Газа и отмечает наличие широкой международной поддержки в ее проведении, заявил в воскресенье глава МИД еврейского государства Эли Коэн, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
«

"Широкая поддержка, которую Израиль получил от международного сообщества, а также остановка решения в ООН (вето на резолюцию СБ ООН с осуждением Израиля), являются результатом напряженной и профессиональной дипломатической работы сотрудников МИД в Израиле и во всем мире. Международное сообщество понимает и поддерживает действия Израиля против террористической организации "Исламский джихад" - филиала иранского террористического режима. Легитимное пространство для самообороны Государства Израиль оставалось стабильным на протяжении всей операции и даже укреплялось", - заявил Коэн.

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Министр отметил, что в его беседах с министрами иностранных дел по всему миру и с иностранными послами, работающими в Израиле, он слышал, что они поддерживают право Государства Израиль на защиту своих граждан.
«
"Сегодня утром в министерстве иностранных дел удовлетворительно завершается политико-дипломатическая сторона операции "Щит и стрела", - заявили в пресс-службе.
Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что США вместе с Великобританией заблокировали в Совет Безопасности ООН публикацию заявления с осуждением израильской операции в секторе Газа.
В субботу вечером канцелярия израильского премьера сообщила, что Израиль официально согласился на перемирие с радикальным движением "Исламский джихад" в секторе Газа, а глава совета национальной безопасности Цахи Анегби поблагодарил Египет за посреднические усилия.
За пять дней израильской операции "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа по Израилю было выпущено более 1100 ракет. Значительная часть из них либо не достигла израильской территории, либо была сбита системой ПВО. По меньшей мере один израильтянин погиб под ракетными обстрелами, несколько человек получили ранения. Было зафиксировано несколько попаданий по жилым домам. Израиль поразил более 300 целей группировки и ликвидировал 17 боевиков, включая видных командиров. По данным палестинского минздрава, более 30 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов в секторе Газа за время операции.
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В миреИзраильИсламский джихадООНСектор Газа
 
 
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