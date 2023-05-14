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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.05.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T04:12
2023-05-14T04:12
2023-05-14T04:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871558424.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра