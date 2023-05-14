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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.05.2023

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T04:12

2023-05-14T04:12

2023-05-14T04:35

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

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происшествия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871558424.html

донецк

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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия