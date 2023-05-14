Украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска 58 раз обстреляли территорию Донбасса
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 28 обстрелов из РСЗО, из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 23 обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Уточняется, что противник выпустил 368 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Республика.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2019 года рождения в Куйбышевском районе Донецка.
Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, среди которых также есть ребенок, в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также Ясиноватой.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 54 обстрела.