https://ria.ru/20230514/obstrely-1871575094.html

Украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.05.2023

Украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T01:02

2023-05-14T01:02

2023-05-14T01:02

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871231016_0:291:3123:2048_1920x0_80_0_0_079d1b2d5d570d7e6aaa502c7ba7cd20.jpg

ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что противник выпустил 368 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Республика. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2019 года рождения в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, среди которых также есть ребенок, в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 54 обстрела.

https://ria.ru/20230513/yasinovataya-1871500293.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия