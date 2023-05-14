Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/obstrely-1871575094.html
Украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T01:02
2023-05-14T01:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871231016_0:291:3123:2048_1920x0_80_0_0_079d1b2d5d570d7e6aaa502c7ba7cd20.jpg
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что противник выпустил 368 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Республика. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2019 года рождения в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, среди которых также есть ребенок, в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 54 обстрела.
https://ria.ru/20230513/yasinovataya-1871500293.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871231016_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_4fadf3e193e2e1113506405cf2b652aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска 58 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска 58 раз обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 28 обстрелов из РСЗО, из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 23 обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Уточняется, что противник выпустил 368 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Республика.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2019 года рождения в Куйбышевском районе Донецка.
Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, среди которых также есть ребенок, в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также Ясиноватой.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 54 обстрела.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Мирная жительница Ясиноватой получила ранение при обстреле ВСУ
Вчера, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала