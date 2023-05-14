Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 вновь обстреляли Киевский район Донецка 10 ракетами из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее этот район города был обстрелян 11 ракетами.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 18.00 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Также отмечается, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в 17.20 и 17.45, по нему выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В 17.20 была обстреляна Горловка семью снарядами калибра 152 миллиметра. Восемь снарядов этого же калибра были выпущены по Зайцево в 17.40. В 17.30 обстрелу подверглась Александровка, по ней выпустили пять "натовских" снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.