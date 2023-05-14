https://ria.ru/20230514/obstrel-1871663052.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 14.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 16.20 выпустили ракету из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:08

2023-05-14T17:08

2023-05-14T17:08

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили ракету из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее этот же район был обстрелян 10 ракетами. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 16.20 - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Киевский район): выпущена 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также отмечается, что украинские войска в 16.35 обстреляли Александровку пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк