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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 16.20 выпустили ракету из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:08
2023-05-14T17:08
2023-05-14T17:08
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили ракету из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее этот же район был обстрелян 10 ракетами. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 16.20 - населенный пункт Мемрик - город Донецк (Киевский район): выпущена 1 ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также отмечается, что украинские войска в 16.35 обстреляли Александровку пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Донецку