Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкОкно, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО
Окно, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - сообщает представительство.
Кроме того, согласно представительству, украинские войска с 16.05 по 16.10 обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в сумме 11 снарядов калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра