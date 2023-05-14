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Украинские войска за два часа выпустили 49 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:29 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/obstrel-1871655200.html
Украинские войска за два часа выпустили 49 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска за два часа выпустили 49 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские войска за два часа выпустили 49 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска за два часа обстреляли Донецк и Горловку 49 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и 11 снарядами калибра 152 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T16:29
2023-05-14T16:29
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
петровский район
кировский район
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли Донецк и Горловку 49 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и 11 снарядами калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 13.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Уточняется, что Донецк также подвергся обстрелам в 14.00, 14.10, 15.00, 15.20, 15.30 и 15.50, за это время по городу выпустили 37 "натовских" снарядов. Никитовский район Горловки был обстрелян в 14.45, 15.00 и 15.20, по нему было выпущено пять "натовских" снарядов и 11 снарядов калибра 152 миллиметра. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230514/obstrel-1871653998.html
https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
петровский район
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, петровский район, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Петровский район, Кировский район
Украинские войска за два часа выпустили 49 снарядов по Донецку и Горловке

Представительство ДНР: ВСУ за два часа выпустили 49 снарядов по Донецку и Горловке

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Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за два часа обстреляли Донецк и Горловку 49 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и 11 снарядами калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 13.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Уточняется, что Донецк также подвергся обстрелам в 14.00, 14.10, 15.00, 15.20, 15.30 и 15.50, за это время по городу выпустили 37 "натовских" снарядов.
Никитовский район Горловки был обстрелян в 14.45, 15.00 и 15.20, по нему было выпущено пять "натовских" снарядов и 11 снарядов калибра 152 миллиметра.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПетровский районКировский район
 
 
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