https://ria.ru/20230514/obstrel-1871632692.html
ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку
ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.05.2023
ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку
Украинские войска с 12.30 по 13.45 (совпадает с мск) в воскресенье обстреляли несколько районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив в сумме 38 снарядов,... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:11
2023-05-14T14:11
2023-05-14T14:11
специальная военная операция на украине
донецк
гольмовский
петровский район
сцкк
нато
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска с 12.30 по 13.45 (совпадает с мск) в воскресенье обстреляли несколько районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив в сумме 38 снарядов, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.45 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра... 13.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.25 - н.п. Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.45 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230514/rossiya-1871626153.html
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донецк, гольмовский, петровский район, сцкк, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Гольмовский, Петровский район, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку
ВСУ за 45 минут выпустили 38 снарядов по нескольким районам Донецка и поселку Гольмовский