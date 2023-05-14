https://ria.ru/20230514/obstrel-1871632692.html

ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку

ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.05.2023

ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку

Украинские войска с 12.30 по 13.45 (совпадает с мск) в воскресенье обстреляли несколько районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив в сумме 38 снарядов,... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T14:11

2023-05-14T14:11

2023-05-14T14:11

специальная военная операция на украине

донецк

гольмовский

петровский район

сцкк

нато

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска с 12.30 по 13.45 (совпадает с мск) в воскресенье обстреляли несколько районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив в сумме 38 снарядов, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.45 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра... 13.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.25 - н.п. Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.45 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230514/rossiya-1871626153.html

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гольмовский

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донецк, гольмовский, петровский район, сцкк, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины