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ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/obstrel-1871632692.html
ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку
ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку - РИА Новости, 14.05.2023
ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку
Украинские войска с 12.30 по 13.45 (совпадает с мск) в воскресенье обстреляли несколько районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив в сумме 38 снарядов,... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T14:11
2023-05-14T14:11
специальная военная операция на украине
донецк
гольмовский
петровский район
сцкк
нато
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска с 12.30 по 13.45 (совпадает с мск) в воскресенье обстреляли несколько районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив в сумме 38 снарядов, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.45 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра... 13.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.25 - н.п. Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.45 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230514/rossiya-1871626153.html
донецк
гольмовский
петровский район
донецкая народная республика
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донецк, гольмовский, петровский район, сцкк, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Гольмовский, Петровский район, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за 45 минут выпустили более 30 снарядов по Донецку

ВСУ за 45 минут выпустили 38 снарядов по нескольким районам Донецка и поселку Гольмовский

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска с 12.30 по 13.45 (совпадает с мск) в воскресенье обстреляли несколько районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив в сумме 38 снарядов, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.45 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра... 13.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.25 - н.п. Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 13.45 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГольмовскийПетровский районСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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