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Украинские войска за полтора часа выпустили 52 снаряда по Донецку - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 14.05.2023 (обновлено: 12:40 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/obstrel-1871621900.html
Украинские войска за полтора часа выпустили 52 снаряда по Донецку
Украинские войска за полтора часа выпустили 52 снаряда по Донецку - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские войска за полтора часа выпустили 52 снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили 9 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, всего было по городу выпущено 52 снаряда за полтора часа,... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T12:32
2023-05-14T12:40
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 9 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, всего было по городу выпущено 52 снаряда за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.10 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 9 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Как сообщается с 10.50 до 12.10 в общей сложности было выпущено 52 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html
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донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за полтора часа выпустили 52 снаряда по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ за полтора часа выпустили 52 снаряда по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 9 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, всего было по городу выпущено 52 снаряда за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.10 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 9 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Как сообщается с 10.50 до 12.10 в общей сложности было выпущено 52 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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