https://ria.ru/20230514/obstrel-1871621900.html

Украинские войска за полтора часа выпустили 52 снаряда по Донецку

Украинские войска за полтора часа выпустили 52 снаряда по Донецку - РИА Новости, 14.05.2023

Украинские войска за полтора часа выпустили 52 снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили 9 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, всего было по городу выпущено 52 снаряда за полтора часа,... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T12:32

2023-05-14T12:32

2023-05-14T12:40

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg

ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 9 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, всего было по городу выпущено 52 снаряда за полтора часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.10 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 9 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Как сообщается с 10.50 до 12.10 в общей сложности было выпущено 52 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html

https://ria.ru/20230514/obstrel-1871614244.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия