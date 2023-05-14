https://ria.ru/20230514/moshennichestvo-1871667817.html
Россиянам рассказали о самых распространенных схемах мошенничества
Россиянам рассказали о самых распространенных схемах мошенничества - РИА Новости, 14.05.2023
Россиянам рассказали о самых распространенных схемах мошенничества
Мошенники в попытке обмануть россиян придумывают новые схемы и легенды, подстраиваясь под текущую ситуацию, однако методы "развода" все те же: перечислить... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:51
2023-05-14T17:51
2023-05-14T17:51
общество
россия
ольга дайнеко
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мошенники в попытке обмануть россиян придумывают новые схемы и легенды, подстраиваясь под текущую ситуацию, однако методы "развода" все те же: перечислить средства на "безопасный счет в ЦБ" или "подтвердить отмену блокировки счета", рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Как констатирует Дайнеко, мошенники придумывают новые схемы и новые легенды для обмана, подстраиваясь под текущую ситуацию. Однако, по словам эксперта, до настоящего времени вишинг или, проще говоря, телефонное мошенничество - самый распространенный способ обмана. "Если раньше условный "сотрудник правоохранительных органов майор Сидоров" для выуживания денег пытался внушить, что внук или сын "под уголовным преследованием" или "необходимо поучаствовать в операции поимки мошенника", то сейчас потенциальную жертву "обвиняют в финансировании экстремизма и терроризма" или "финансировании вражеских сил в СВО". Легенды новые, но методы все те же: нужно перечислить деньги на "безопасный счет в ЦБ" или "подтвердить отмену блокировки счета" кодами /паролями из банковских уведомлений", - отмечает эксперт. Она также добавляет, что сейчас новые схемы обмана в основном связаны с темами СВО, экстремизма, госизмены, отмывания денежных средств или уклонения от уплаты налогов. Также, по мнению Дайнеко, достаточно часто используется тема изменения паролей/номеров телефонов к "Госуслугам", личным кабинетам на маркетплейсах, а также используются поддельные QR-коды для оплаты (например, для оплаты вело- и кикшеринга), а также выманиваются QR –коды для бесконтактного снятия наличных. Популярностью, по ее мнению, также пользуются и спам-рассылки с фейковыми ссылками на оплату, смс (мимикрирующие под сообщения банка или госструктур), сообщения в соцсетях и вредоносное программное обеспечение для скачивания. Как обезопасить себя "Вне зависимости от того, что именно говорит звонящий, нужно акцентировать внимание не на "истории", а на действиях, к которым понуждают, подталкивают и торопят совершить. Если необходимо подтвердить или сообщить персональные данные, сообщить коды/пароли, перевести деньги в качестве "отступных" или в целях "безопасности", скачать программу на свое устройство - нужно сразу сказать себе "стоп!". Не нужно верить уговорам и поддаваться запугиванию", - обращает внимание Дайнеко. Она добавляет, что настоящие работники правоохранения или банковских структур не станут просить о доступе к счету, требовать взятку или оберегать чьи-то средства от хищения "безопасным переводом". Эксперт указывает, что при первых признаках паники или волнения лучше закончить разговор и не совершать опрометчивых действий. Также, как отмечает эксперт, стоит придерживаться базовых правил финансовой безопасности, которые позволят не попасться на удочку мошенника: сохранять спокойствие; не пересылать секретные данные карты; не переходить по ссылкам, которые предлагают скачать неназванное ПО; для онлайн-покупок использовать отдельную карту; внимательно изучать платежные данные перед покупкой; при подозрении/уверенности, что банковские данные доступны третьим лицам, заблокировать карту. Что делать, если уже попался в руки мошенников Тем не менее, если прозрение наступило уже поздно и деньги "ушли", то нужно немедленно сообщить о случившемся в банк и правоохранительные органы, а также заблокировать банковскую карту и написать заявление на возврат платежа.
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https://ria.ru/20230505/zvonki-1869813131.html
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РИА Новости
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общество, россия, ольга дайнеко, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Россия, Ольга Дайнеко, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мошенники в попытке обмануть россиян придумывают новые схемы и легенды, подстраиваясь под текущую ситуацию, однако методы "развода" все те же: перечислить средства на "безопасный счет в ЦБ" или "подтвердить отмену блокировки счета", рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Как констатирует Дайнеко, мошенники придумывают новые схемы и новые легенды для обмана, подстраиваясь под текущую ситуацию. Однако, по словам эксперта, до настоящего времени вишинг или, проще говоря, телефонное мошенничество - самый распространенный способ обмана.
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"Получение доступа к чужим деньгам с помощью социальной инженерии (введение в заблуждение, запугивание) - эффективный способ наживы для мошенника. Несмотря на то, что информационное поле насыщено информацией о способах обмана и о необходимости соблюдения мер финансовой безопасности, все предусмотреть нельзя", - пояснила она.
"Если раньше условный "сотрудник правоохранительных органов майор Сидоров" для выуживания денег пытался внушить, что внук или сын "под уголовным преследованием" или "необходимо поучаствовать в операции поимки мошенника", то сейчас потенциальную жертву "обвиняют в финансировании экстремизма и терроризма" или "финансировании вражеских сил в СВО". Легенды новые, но методы все те же: нужно перечислить деньги на "безопасный счет в ЦБ" или "подтвердить отмену блокировки счета" кодами /паролями из банковских уведомлений", - отмечает эксперт.
Она также добавляет, что сейчас новые схемы обмана в основном связаны с темами СВО, экстремизма, госизмены, отмывания денежных средств или уклонения от уплаты налогов. Также, по мнению Дайнеко, достаточно часто используется тема изменения паролей/номеров телефонов к "Госуслугам", личным кабинетам на маркетплейсах, а также используются поддельные QR-коды для оплаты (например, для оплаты вело- и кикшеринга), а также выманиваются QR –коды для бесконтактного снятия наличных.
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Популярностью, по ее мнению, также пользуются и спам-рассылки с фейковыми ссылками на оплату, смс (мимикрирующие под сообщения банка или госструктур), сообщения в соцсетях и вредоносное программное обеспечение для скачивания.
"Вне зависимости от того, что именно говорит звонящий, нужно акцентировать внимание не на "истории", а на действиях, к которым понуждают, подталкивают и торопят совершить. Если необходимо подтвердить или сообщить персональные данные, сообщить коды/пароли, перевести деньги в качестве "отступных" или в целях "безопасности", скачать программу на свое устройство - нужно сразу сказать себе "стоп!". Не нужно верить уговорам и поддаваться запугиванию", - обращает внимание Дайнеко.
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Она добавляет, что настоящие работники правоохранения или банковских структур не станут просить о доступе к счету, требовать взятку или оберегать чьи-то средства от хищения "безопасным переводом". Эксперт указывает, что при первых признаках паники или волнения лучше закончить разговор и не совершать опрометчивых действий.
«
"Если есть сомнения, нужно проверить свой счет доступным способом (онлайн или очно), позвонить родственнику, который "в беде" (и даже не дозвонившись, не паниковать - на отсутствие ответа могут быть объективные причины). О самом звонке сообщить в полицию и банк - это поможет "засветить" мошеннический номер, номер счета для "безопасного" перевода", - добавляет Дайнеко.
Также, как отмечает эксперт, стоит придерживаться базовых правил финансовой безопасности, которые позволят не попасться на удочку мошенника: сохранять спокойствие; не пересылать секретные данные карты; не переходить по ссылкам, которые предлагают скачать неназванное ПО; для онлайн-покупок использовать отдельную карту; внимательно изучать платежные данные перед покупкой; при подозрении/уверенности, что банковские данные доступны третьим лицам, заблокировать карту.
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Тем не менее, если прозрение наступило уже поздно и деньги "ушли", то нужно немедленно сообщить о случившемся в банк и правоохранительные органы, а также заблокировать банковскую карту и написать заявление на возврат платежа.
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"Вернуть деньги в большинстве случаев не получится, но информация, полученная от пострадавших, объединяется - это позволяет формировать "черный" список мошеннических номеров телефонов, счетов и устройств, блокируя возможность обмана с их использованием в дальнейшем", - указывает эксперт.
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