https://ria.ru/20230514/moshennichestvo-1871667817.html

Россиянам рассказали о самых распространенных схемах мошенничества

Россиянам рассказали о самых распространенных схемах мошенничества - РИА Новости, 14.05.2023

Россиянам рассказали о самых распространенных схемах мошенничества

Мошенники в попытке обмануть россиян придумывают новые схемы и легенды, подстраиваясь под текущую ситуацию, однако методы "развода" все те же: перечислить... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:51

2023-05-14T17:51

2023-05-14T17:51

общество

россия

ольга дайнеко

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мошенники в попытке обмануть россиян придумывают новые схемы и легенды, подстраиваясь под текущую ситуацию, однако методы "развода" все те же: перечислить средства на "безопасный счет в ЦБ" или "подтвердить отмену блокировки счета", рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Как констатирует Дайнеко, мошенники придумывают новые схемы и новые легенды для обмана, подстраиваясь под текущую ситуацию. Однако, по словам эксперта, до настоящего времени вишинг или, проще говоря, телефонное мошенничество - самый распространенный способ обмана. "Если раньше условный "сотрудник правоохранительных органов майор Сидоров" для выуживания денег пытался внушить, что внук или сын "под уголовным преследованием" или "необходимо поучаствовать в операции поимки мошенника", то сейчас потенциальную жертву "обвиняют в финансировании экстремизма и терроризма" или "финансировании вражеских сил в СВО". Легенды новые, но методы все те же: нужно перечислить деньги на "безопасный счет в ЦБ" или "подтвердить отмену блокировки счета" кодами /паролями из банковских уведомлений", - отмечает эксперт. Она также добавляет, что сейчас новые схемы обмана в основном связаны с темами СВО, экстремизма, госизмены, отмывания денежных средств или уклонения от уплаты налогов. Также, по мнению Дайнеко, достаточно часто используется тема изменения паролей/номеров телефонов к "Госуслугам", личным кабинетам на маркетплейсах, а также используются поддельные QR-коды для оплаты (например, для оплаты вело- и кикшеринга), а также выманиваются QR –коды для бесконтактного снятия наличных. Популярностью, по ее мнению, также пользуются и спам-рассылки с фейковыми ссылками на оплату, смс (мимикрирующие под сообщения банка или госструктур), сообщения в соцсетях и вредоносное программное обеспечение для скачивания. Как обезопасить себя "Вне зависимости от того, что именно говорит звонящий, нужно акцентировать внимание не на "истории", а на действиях, к которым понуждают, подталкивают и торопят совершить. Если необходимо подтвердить или сообщить персональные данные, сообщить коды/пароли, перевести деньги в качестве "отступных" или в целях "безопасности", скачать программу на свое устройство - нужно сразу сказать себе "стоп!". Не нужно верить уговорам и поддаваться запугиванию", - обращает внимание Дайнеко. Она добавляет, что настоящие работники правоохранения или банковских структур не станут просить о доступе к счету, требовать взятку или оберегать чьи-то средства от хищения "безопасным переводом". Эксперт указывает, что при первых признаках паники или волнения лучше закончить разговор и не совершать опрометчивых действий. Также, как отмечает эксперт, стоит придерживаться базовых правил финансовой безопасности, которые позволят не попасться на удочку мошенника: сохранять спокойствие; не пересылать секретные данные карты; не переходить по ссылкам, которые предлагают скачать неназванное ПО; для онлайн-покупок использовать отдельную карту; внимательно изучать платежные данные перед покупкой; при подозрении/уверенности, что банковские данные доступны третьим лицам, заблокировать карту. Что делать, если уже попался в руки мошенников Тем не менее, если прозрение наступило уже поздно и деньги "ушли", то нужно немедленно сообщить о случившемся в банк и правоохранительные органы, а также заблокировать банковскую карту и написать заявление на возврат платежа.

https://ria.ru/20230512/moshennichestvo-1871260076.html

https://ria.ru/20230505/moshenniki-1869814748.html

https://ria.ru/20230505/zvonki-1869813131.html

https://ria.ru/20230501/kudryavtseva-1868921399.html

https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ольга дайнеко, центральный банк рф (цб рф)