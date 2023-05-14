https://ria.ru/20230514/molitva-1871704800.html
Сторонники ПЦУ отключили свет в церковном доме УПЦ во время молитвы
Сторонники ПЦУ отключили свет в церковном доме УПЦ во время молитвы - РИА Новости, 14.05.2023
Сторонники ПЦУ отключили свет в церковном доме УПЦ во время молитвы
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) отключили газ и свет в церковном доме настоятеля захваченного храма Петра и Павла... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:44
2023-05-14T21:44
2023-05-14T21:44
религия
киевская область
украина
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
борисполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568656695_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d23b4c9a6eed313131573a4e46497971.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) отключили газ и свет в церковном доме настоятеля захваченного храма Петра и Павла канонической Украинской православной церкви в Киевской области, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). "Четырнадцатого мая в селе Петропавловское Киевской области рейдеры ПЦУ перекрыли газ, отключили свет, спустили шины на автомобиле настоятеля захваченного храма отца Василия Брынзея, пока верующие УПЦ молились на литургии в церковном доме", - пишет СПЖ со ссылкой на Telegram-канал "Первый казацкий". По информации СПЖ, накануне сторонники ПЦУ захватили храм Петра и Павла УПЦ, планировали отобрать дом у настоятеля отца, но им помешали прихожане. "Сегодня община храма молилась в церковном доме. Прямо во время литургии рейдеры перекрыли газ и свет, спустили шины на автомобиле отца Василия. Верующие вызвали на место полицию", - добавили в СПЖ. Накануне сторонники ПЦУ при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванкове вблизи Борисполя Киевской области. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
киевская область
украина
борисполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568656695_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_359330494aa37f34907159b04c0fb1ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, украина, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, борисполь
Религия, Киевская область, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Борисполь
Сторонники ПЦУ отключили свет в церковном доме УПЦ во время молитвы
Сторонники ПЦУ отключили газ и свет в церковном доме УПЦ под Киевом во время молитвы