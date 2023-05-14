https://ria.ru/20230514/molitva-1871704800.html

Сторонники ПЦУ отключили свет в церковном доме УПЦ во время молитвы

Сторонники ПЦУ отключили свет в церковном доме УПЦ во время молитвы - РИА Новости, 14.05.2023

Сторонники ПЦУ отключили свет в церковном доме УПЦ во время молитвы

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) отключили газ и свет в церковном доме настоятеля захваченного храма Петра и Павла... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T21:44

2023-05-14T21:44

2023-05-14T21:44

религия

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украина

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борисполь

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) отключили газ и свет в церковном доме настоятеля захваченного храма Петра и Павла канонической Украинской православной церкви в Киевской области, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). "Четырнадцатого мая в селе Петропавловское Киевской области рейдеры ПЦУ перекрыли газ, отключили свет, спустили шины на автомобиле настоятеля захваченного храма отца Василия Брынзея, пока верующие УПЦ молились на литургии в церковном доме", - пишет СПЖ со ссылкой на Telegram-канал "Первый казацкий". По информации СПЖ, накануне сторонники ПЦУ захватили храм Петра и Павла УПЦ, планировали отобрать дом у настоятеля отца, но им помешали прихожане. "Сегодня община храма молилась в церковном доме. Прямо во время литургии рейдеры перекрыли газ и свет, спустили шины на автомобиле отца Василия. Верующие вызвали на место полицию", - добавили в СПЖ. Накануне сторонники ПЦУ при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванкове вблизи Борисполя Киевской области. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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киевская область, украина, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, борисполь