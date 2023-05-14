https://ria.ru/20230514/moldavia-1871644383.html
Санду надеется на финансирование Агентства США по международному развитию
Санду надеется на финансирование Агентства США по международному развитию - РИА Новости, 14.05.2023
Санду надеется на финансирование Агентства США по международному развитию
Президент Молдавии Майя Санду обсудила привлечение финансирования для реализации проектов в разных сферах с помощью Агентства США по международному развитию... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T15:15
2023-05-14T15:15
2023-05-14T15:15
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сша
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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила привлечение финансирования для реализации проектов в разных сферах с помощью Агентства США по международному развитию (USAID), сообщила пресс-служба администрации президента. Санду 12-13 мая находилась с официальным визитом в США. "Президент Майя Санду обсудила с Эрин Макки, заместителем администратора USAID по Европе и Евразии, о помощи, которую USAID оказывает нам на протяжении многих лет… Обсуждались новые возможности финансирования, чтобы помочь правительству ускорить укрепление демократии и экономического роста за счет проектов в области инфраструктуры, транспорта и тех, которые повышают устойчивость к внешним воздействиям", - сообщается на сайте администрации молдавского президента. Санду поблагодарила правительство США, которое через USAID помогает Молдавии развивать области информационных технологий, сельского хозяйства, виноделия и легкой промышленности. В настоящее время в Молдавии реализуются несколько проектов в различных областях при поддержке USAID, сотрудничество с агентством у Кишинева началось в 2016 году.
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в мире, молдавия, сша, европа, майя санду, агентство по международному развитию сша
В мире, Молдавия, США, Европа, Майя Санду, Агентство по международному развитию США
Санду надеется на финансирование Агентства США по международному развитию
Глава Молдавии Санду надеется на финансирование Агентства США по международному развитию