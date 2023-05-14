https://ria.ru/20230514/moldavia-1871644383.html

Санду надеется на финансирование Агентства США по международному развитию

Санду надеется на финансирование Агентства США по международному развитию - РИА Новости, 14.05.2023

Санду надеется на финансирование Агентства США по международному развитию

Президент Молдавии Майя Санду обсудила привлечение финансирования для реализации проектов в разных сферах с помощью Агентства США по международному развитию... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:15

2023-05-14T15:15

2023-05-14T15:15

в мире

молдавия

сша

европа

майя санду

агентство по международному развитию сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853935204_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_9ec9a2a9bcb9814f63c308b94dc3cd9a.jpg

КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила привлечение финансирования для реализации проектов в разных сферах с помощью Агентства США по международному развитию (USAID), сообщила пресс-служба администрации президента. Санду 12-13 мая находилась с официальным визитом в США. "Президент Майя Санду обсудила с Эрин Макки, заместителем администратора USAID по Европе и Евразии, о помощи, которую USAID оказывает нам на протяжении многих лет… Обсуждались новые возможности финансирования, чтобы помочь правительству ускорить укрепление демократии и экономического роста за счет проектов в области инфраструктуры, транспорта и тех, которые повышают устойчивость к внешним воздействиям", - сообщается на сайте администрации молдавского президента. Санду поблагодарила правительство США, которое через USAID помогает Молдавии развивать области информационных технологий, сельского хозяйства, виноделия и легкой промышленности. В настоящее время в Молдавии реализуются несколько проектов в различных областях при поддержке USAID, сотрудничество с агентством у Кишинева началось в 2016 году.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

молдавия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сша, европа, майя санду, агентство по международному развитию сша