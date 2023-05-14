https://ria.ru/20230514/migranty-1871653670.html

Нелегальная миграция в США снизилась вдвое

Нелегальная миграция в США снизилась вдвое - РИА Новости, 14.05.2023

Нелегальная миграция в США снизилась вдвое

Число незаконных мигрантов, пытающихся проникнуть в США через границу с Мексикой, вопреки опасениям, сократилось вдвое после отмены практики депортации под... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T16:15

2023-05-14T16:15

2023-05-14T16:46

сша

мексика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832800150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c4d67a6f95dd8020bff64fb8763d624.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Число незаконных мигрантов, пытающихся проникнуть в США через границу с Мексикой, вопреки опасениям, сократилось вдвое после отмены практики депортации под предлогом борьбы с коронавирусом, сообщил CNN министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас."В последние два дня пограничная служба США зафиксировала снижение на 50% числа встреч (с незаконными мигрантами - ред.) в сравнении с началом недели - перед тем, как в полночь четверга истек срок действия "Раздела 42", - сказал он в эфире телеканала CNN."Раздел 42" позволял американским властям немедленно депортировать искателей убежища в рамках борьбы с распространением коронавирусной пандемии.По словам министра, в пятницу было зафиксировано 6,3 тысячи попыток проникновения в США, в субботу - 4,2 тысячи.Майоркас объяснил неожиданное снижение показателей разъяснительной работой, которую провели власти США, ужесточившие наказание за попытки незаконного въезда и расширившие возможности для легальной миграции.

https://ria.ru/20230512/tramp-1871440683.html

сша

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, мексика, в мире