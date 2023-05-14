https://ria.ru/20230514/migranty-1871653670.html
Нелегальная миграция в США снизилась вдвое
Нелегальная миграция в США снизилась вдвое - РИА Новости, 14.05.2023
Нелегальная миграция в США снизилась вдвое
Число незаконных мигрантов, пытающихся проникнуть в США через границу с Мексикой, вопреки опасениям, сократилось вдвое после отмены практики депортации под... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T16:15
2023-05-14T16:15
2023-05-14T16:46
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Число незаконных мигрантов, пытающихся проникнуть в США через границу с Мексикой, вопреки опасениям, сократилось вдвое после отмены практики депортации под предлогом борьбы с коронавирусом, сообщил CNN министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас."В последние два дня пограничная служба США зафиксировала снижение на 50% числа встреч (с незаконными мигрантами - ред.) в сравнении с началом недели - перед тем, как в полночь четверга истек срок действия "Раздела 42", - сказал он в эфире телеканала CNN."Раздел 42" позволял американским властям немедленно депортировать искателей убежища в рамках борьбы с распространением коронавирусной пандемии.По словам министра, в пятницу было зафиксировано 6,3 тысячи попыток проникновения в США, в субботу - 4,2 тысячи.Майоркас объяснил неожиданное снижение показателей разъяснительной работой, которую провели власти США, ужесточившие наказание за попытки незаконного въезда и расширившие возможности для легальной миграции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мексика, в мире
Нелегальная миграция в США снизилась вдвое
Число незаконных мигрантов, проникающих в США через границу с Мексикой, сократилось вдвое
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости.
Число незаконных мигрантов, пытающихся проникнуть в США через границу с Мексикой, вопреки опасениям, сократилось вдвое после отмены практики депортации под предлогом борьбы с коронавирусом, сообщил CNN
министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
"В последние два дня пограничная служба США зафиксировала снижение на 50% числа встреч (с незаконными мигрантами - ред.) в сравнении с началом недели - перед тем, как в полночь четверга истек срок действия "Раздела 42", - сказал он в эфире телеканала CNN.
"Раздел 42" позволял американским властям немедленно депортировать искателей убежища в рамках борьбы с распространением коронавирусной пандемии.
По словам министра, в пятницу было зафиксировано 6,3 тысячи попыток проникновения в США, в субботу - 4,2 тысячи.
Майоркас объяснил неожиданное снижение показателей разъяснительной работой, которую провели власти США, ужесточившие наказание за попытки незаконного въезда и расширившие возможности для легальной миграции.
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