https://ria.ru/20230514/koronavirus-1871610805.html

В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.05.2023

В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 332 пациента с COVID-19, выздоровели 3493 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:03

2023-05-14T11:03

2023-05-14T11:03

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 332 пациента с COVID-19, выздоровели 3493 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 13 регионах, снижение - в 57, в 15 субъектах РФ ситуация не изменилась."Выявлено 2996 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 25 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230511/ogranicheniya-1871025220.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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