https://ria.ru/20230514/koronavirus-1871610805.html
В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.05.2023
В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 332 пациента с COVID-19, выздоровели 3493 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:03
2023-05-14T11:03
2023-05-14T11:03
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 332 пациента с COVID-19, выздоровели 3493 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 13 регионах, снижение - в 57, в 15 субъектах РФ ситуация не изменилась."Выявлено 2996 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 25 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230511/ogranicheniya-1871025220.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 2996 новых случаев COVID-19, умерли 25 человек