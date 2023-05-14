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В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.05.2023
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11:03 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/koronavirus-1871610805.html
В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.05.2023
В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 332 пациента с COVID-19, выздоровели 3493 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:03
2023-05-14T11:03
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 332 пациента с COVID-19, выздоровели 3493 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 13 регионах, снижение - в 57, в 15 субъектах РФ ситуация не изменилась."Выявлено 2996 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 25 человек", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 332 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 2996 новых случаев COVID-19, умерли 25 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 332 пациента с COVID-19, выздоровели 3493 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«
"По состоянию на 14 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 332 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%... Выздоровели за сутки 3493 человека, или на 30,4% меньше в сравнении с 13 мая 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 13 регионах, снижение - в 57, в 15 субъектах РФ ситуация не изменилась.
"Выявлено 2996 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 25 человек", - говорится в сообщении.
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