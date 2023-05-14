https://ria.ru/20230514/kontrnastuplenie-1871630311.html

Зеленский: у Киева нет сил и оружия вести контрнаступление вглубь России

Зеленский: у Киева нет сил и оружия вести контрнаступление вглубь России - РИА Новости, 14.05.2023

Зеленский: у Киева нет сил и оружия вести контрнаступление вглубь России

У Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия для ударов по территории России во время контрнаступления, заявил Владимир Зеленский на... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:47

2023-05-14T13:47

2023-05-14T16:20

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олаф шольц

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. У Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия для ударов по территории России во время контрнаступления, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине."Мы не атакуем территорию России <...> На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать", — сказал президент Украины, отвечая на вопрос, считает ли он возможным занять часть российской территории для усиления переговорной позиции.Как утверждает Зеленский, подготовка к контрнаступлению продолжается, ВСУ "почти готовы к успеху".При этом он допустил, что в случае провала Украина и еще несколько стран задумаются о необходимости мирных переговоров.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230514/proval-1871575582.html

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

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