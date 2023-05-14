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Зеленский: у Киева нет сил и оружия вести контрнаступление вглубь России - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 14.05.2023 (обновлено: 16:20 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/kontrnastuplenie-1871630311.html
Зеленский: у Киева нет сил и оружия вести контрнаступление вглубь России
Зеленский: у Киева нет сил и оружия вести контрнаступление вглубь России - РИА Новости, 14.05.2023
Зеленский: у Киева нет сил и оружия вести контрнаступление вглубь России
У Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия для ударов по территории России во время контрнаступления, заявил Владимир Зеленский на... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:47
2023-05-14T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
владимир зеленский
олаф шольц
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. У Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия для ударов по территории России во время контрнаступления, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине."Мы не атакуем территорию России &lt;...&gt; На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать", — сказал президент Украины, отвечая на вопрос, считает ли он возможным занять часть российской территории для усиления переговорной позиции.Как утверждает Зеленский, подготовка к контрнаступлению продолжается, ВСУ "почти готовы к успеху".При этом он допустил, что в случае провала Украина и еще несколько стран задумаются о необходимости мирных переговоров.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230514/proval-1871575582.html
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в мире, германия, украина, россия, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Зеленский: у Киева нет сил и оружия вести контрнаступление вглубь России

Владимир Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия для ударов по территории России

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. У Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия для ударов по территории России во время контрнаступления, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
"Мы не атакуем территорию России <...> На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать", — сказал президент Украины, отвечая на вопрос, считает ли он возможным занять часть российской территории для усиления переговорной позиции.
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Как утверждает Зеленский, подготовка к контрнаступлению продолжается, ВСУ "почти готовы к успеху".
При этом он допустил, что в случае провала Украина и еще несколько стран задумаются о необходимости мирных переговоров.

В воскресенье Зеленский прибыл в немецкую столицу и встретился с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. После этого он направился в офис канцлера для проведения переговоров с Олафом Шольцем. Правительство ФРГ в преддверии этого визита согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро.

О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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