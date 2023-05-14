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Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня - РИА Новости, 14.05.2023
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает палестинскую и израильские стороны соблюдать режим прекращения огня, говорится в комментарии официального представителя... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T23:40
2023-05-14T23:40
2023-05-14T23:40
в мире
израиль
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
исламский джихад
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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ООН, 14 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает палестинскую и израильские стороны соблюдать режим прекращения огня, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. Ранее израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь с вечера субботы. "Генеральный секретарь приветствует достигнутое прошлой ночью соглашение о прекращении огня в Израиле и Газе. Он призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня", - указал Дюжаррик. Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" на территории сектора Газа началась в ночь на вторник. За это время по Израилю было выпущено порядка тысячи ракет. В результате этих атак были зафиксированы попадания по жилым домам, что привело к гибели одного израильтянина и нескольким пострадавшим. Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, под израильскими обстрелами погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров "Исламского джихада".
https://ria.ru/20230514/izrail-1871266675.html
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в мире, израиль, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, исламский джихад, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН, Исламский джихад, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня
Генсек ООН Гутерреш призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня