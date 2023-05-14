https://ria.ru/20230514/konflikt-1871717177.html

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня - РИА Новости, 14.05.2023

Генсек ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает палестинскую и израильские стороны соблюдать режим прекращения огня, говорится в комментарии официального представителя... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:40

2023-05-14T23:40

2023-05-14T23:40

в мире

израиль

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

оон

исламский джихад

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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ООН, 14 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает палестинскую и израильские стороны соблюдать режим прекращения огня, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. Ранее израильская и палестинская стороны согласились прекратить огонь с вечера субботы. "Генеральный секретарь приветствует достигнутое прошлой ночью соглашение о прекращении огня в Израиле и Газе. Он призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня", - указал Дюжаррик. Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" на территории сектора Газа началась в ночь на вторник. За это время по Израилю было выпущено порядка тысячи ракет. В результате этих атак были зафиксированы попадания по жилым домам, что привело к гибели одного израильтянина и нескольким пострадавшим. Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, под израильскими обстрелами погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров "Исламского джихада".

https://ria.ru/20230514/izrail-1871266675.html

https://ria.ru/20230413/izrail-1865054114.html

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в мире, израиль, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, исламский джихад, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году