https://ria.ru/20230514/kherson-1871627943.html

Киев потерял свыше 20 боевиков на Херсонском направлении

Киев потерял свыше 20 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.05.2023

Киев потерял свыше 20 боевиков на Херсонском направлении

На Херсонском направлении потери противника за сутки составили 20 военнослужащих, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщили в РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:30

2023-05-14T13:30

2023-05-14T15:11

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Херсонском направлении потери противника за сутки составили 20 военнослужащих, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщили в воскресенье в сводке Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871629212.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)