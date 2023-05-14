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Киев потерял свыше 20 боевиков на Херсонском направлении
Киев потерял свыше 20 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.05.2023
Киев потерял свыше 20 боевиков на Херсонском направлении
На Херсонском направлении потери противника за сутки составили 20 военнослужащих, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщили в РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:30
2023-05-14T13:30
2023-05-14T15:11
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Херсонском направлении потери противника за сутки составили 20 военнослужащих, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщили в воскресенье в сводке Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871629212.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял свыше 20 боевиков на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили свыше 20 боевиков ВСУ на Херсонском направлении