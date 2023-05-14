https://ria.ru/20230514/kharkov-1871591112.html

В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры

В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 14.05.2023

В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры

В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T08:49

2023-05-14T08:49

2023-05-14T09:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. Минувшей ночью Синегубов, а также местные СМИ заявляли о взрывах в Харькове и области. Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры и транспортного предприятия в Днепропетровской области, а также объекта критической инфраструктуры в Очакове (Николаевская область). Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230513/ukraina-1871477688.html

харьков

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в мире, харьков, украина