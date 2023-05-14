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В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:49 14.05.2023 (обновлено: 09:34 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/kharkov-1871591112.html
В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры
В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 14.05.2023
В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры
В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T08:49
2023-05-14T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. Минувшей ночью Синегубов, а также местные СМИ заявляли о взрывах в Харькове и области. Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры и транспортного предприятия в Днепропетровской области, а также объекта критической инфраструктуры в Очакове (Николаевская область). Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230513/ukraina-1871477688.html
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры

Власти сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в Харькове

© AP Photo / Vadim BelikovРакеты, запущенные из Белгородской области, видны в Харькове. 14 мая 2023
Ракеты, запущенные из Белгородской области, видны в Харькове. 14 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Ракеты, запущенные из Белгородской области, видны в Харькове. 14 мая 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«

"В Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры", — написал он, не уточнив, что это за объект.

Минувшей ночью Синегубов, а также местные СМИ заявляли о взрывах в Харькове и области. Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры и транспортного предприятия в Днепропетровской области, а также объекта критической инфраструктуры в Очакове (Николаевская область).
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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