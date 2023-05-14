https://ria.ru/20230514/kharkov-1871591112.html
В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры
В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 14.05.2023
В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры
В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T08:49
2023-05-14T08:49
2023-05-14T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871593071_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2631c538711165f76a6f2ff9b56505e8.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. Минувшей ночью Синегубов, а также местные СМИ заявляли о взрывах в Харькове и области. Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры и транспортного предприятия в Днепропетровской области, а также объекта критической инфраструктуры в Очакове (Николаевская область). Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230513/ukraina-1871477688.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871593071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebb9c7d8567f33a38e53950920c4fee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры
Власти сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в Харькове