Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о прорыве ВСУ в направлении Кременной
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о прорыве силами ВСУ линии обороны в направлении Кременной. Уточненные данные он опубликовал в своем Telegram-канале.
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"Командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" со звучным позывным "Иран" опроверг выпущенную в тираж информацию о том, что якобы укронатовские формирования прорвали линию обороны по направлению Кременная. "Иран" не отрицает возможность вылазки небольших диверсионных групп в этом направлении. О полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может", — написал Кадыров.
Глава региона назвал "заведомо провальными" попытки ВСУ отвоевать территорию, подконтрольную спецназу "Ахмат". По его мнению, такие "необдуманные действия" приведут к большим потерями противника как в живой силе, так и в технике.
Кадыров также подчеркнул, что на защите жителей Донбасса стоят бойцы одного из самых эффективных подразделений российской армии.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.