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Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:58 14.05.2023 (обновлено: 02:21 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/kadyrov-1871574977.html
Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной
Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной - РИА Новости, 14.05.2023
Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о прорыве силами ВСУ линии обороны в направлении Кременной. Уточненные данные он опубликовал в своем... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T00:58
2023-05-14T02:21
специальная военная операция на украине
кременная
донбасс
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 14 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о прорыве силами ВСУ линии обороны в направлении Кременной. Уточненные данные он опубликовал в своем Telegram-канале.Глава региона назвал "заведомо провальными" попытки ВСУ отвоевать территорию, подконтрольную спецназу "Ахмат". По его мнению, такие "необдуманные действия" приведут к большим потерями противника как в живой силе, так и в технике.Кадыров также подчеркнул, что на защите жителей Донбасса стоят бойцы одного из самых эффективных подразделений российской армии.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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кременная, донбасс, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Донбасс, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о прорыве ВСУ в направлении Кременной

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о прорыве силами ВСУ линии обороны в направлении Кременной. Уточненные данные он опубликовал в своем Telegram-канале.
«
"Командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" со звучным позывным "Иран" опроверг выпущенную в тираж информацию о том, что якобы укронатовские формирования прорвали линию обороны по направлению Кременная. "Иран" не отрицает возможность вылазки небольших диверсионных групп в этом направлении. О полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может", — написал Кадыров.
Глава региона назвал "заведомо провальными" попытки ВСУ отвоевать территорию, подконтрольную спецназу "Ахмат". По его мнению, такие "необдуманные действия" приведут к большим потерями противника как в живой силе, так и в технике.
Кадыров также подчеркнул, что на защите жителей Донбасса стоят бойцы одного из самых эффективных подразделений российской армии.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяДонбассРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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