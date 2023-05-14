https://ria.ru/20230514/kadyrov-1871574977.html

Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной

Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной - РИА Новости, 14.05.2023

Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о прорыве силами ВСУ линии обороны в направлении Кременной. Уточненные данные он опубликовал в своем... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T00:58

2023-05-14T00:58

2023-05-14T02:21

специальная военная операция на украине

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донбасс

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 14 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о прорыве силами ВСУ линии обороны в направлении Кременной. Уточненные данные он опубликовал в своем Telegram-канале.Глава региона назвал "заведомо провальными" попытки ВСУ отвоевать территорию, подконтрольную спецназу "Ахмат". По его мнению, такие "необдуманные действия" приведут к большим потерями противника как в живой силе, так и в технике.Кадыров также подчеркнул, что на защите жителей Донбасса стоят бойцы одного из самых эффективных подразделений российской армии.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871509614.html

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кременная, донбасс, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность