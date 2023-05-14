https://ria.ru/20230514/izrail-1871699380.html

Израиль нанес удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 14.05.2023

Израиль нанес удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным постам ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T20:58

2023-05-14T20:58

2023-05-14T23:29

в мире

израиль

хамас

сектор газа

армия обороны израиля

египет

биньямин нетаньяху

исламский джихад

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным постам ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале."В ответ на ракетный пуск из сектора Газа танки Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным постам террористической организации ХАМАС", — говорится в заявлении.В воскресенье ЦАХАЛ сообщил, что ракета, выпущенная с территории сектора Газа, упала на открытой местности. При этом, по данным базирующихся в анклаве СМИ, в ХАМАС утверждают, что запуск произошел из-за технического сбоя.В субботу Израиль и группировка "Исламский джихад" при посредничестве Египта договорились о прекращении огня. Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры этой группировки началась в ночь на 9 мая. С этого времени по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.Тель-Авив в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца. Кроме того, как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, ЦАХАЛ уничтожил всех руководителей "Исламского джихада".

https://ria.ru/20230514/operatsiya-1871603900.html

https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html

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в мире, израиль, хамас, сектор газа, армия обороны израиля, египет, биньямин нетаньяху, исламский джихад