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Израиль нанес удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 14.05.2023
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20:58 14.05.2023 (обновлено: 23:29 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/izrail-1871699380.html
Израиль нанес удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа
Израиль нанес удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 14.05.2023
Израиль нанес удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным постам ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:58
2023-05-14T23:29
в мире
израиль
хамас
сектор газа
армия обороны израиля
египет
биньямин нетаньяху
исламский джихад
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным постам ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале."В ответ на ракетный пуск из сектора Газа танки Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным постам террористической организации ХАМАС", — говорится в заявлении.В воскресенье ЦАХАЛ сообщил, что ракета, выпущенная с территории сектора Газа, упала на открытой местности. При этом, по данным базирующихся в анклаве СМИ, в ХАМАС утверждают, что запуск произошел из-за технического сбоя.В субботу Израиль и группировка "Исламский джихад" при посредничестве Египта договорились о прекращении огня. Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры этой группировки началась в ночь на 9 мая. С этого времени по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.Тель-Авив в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца. Кроме того, как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, ЦАХАЛ уничтожил всех руководителей "Исламского джихада".
https://ria.ru/20230514/operatsiya-1871603900.html
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в мире, израиль, хамас, сектор газа, армия обороны израиля, египет, биньямин нетаньяху, исламский джихад
В мире, Израиль, Хамас, Сектор Газа, Армия обороны Израиля, Египет, Биньямин Нетаньяху, Исламский джихад
Израиль нанес удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по военным постам ХАМАС на севере сектора Газа

© AP Photo / Fatima ShbairАвиаудар Израиля по территории сектора Газа
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным постам ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.
"В ответ на ракетный пуск из сектора Газа танки Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным постам террористической организации ХАМАС", — говорится в заявлении.
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В воскресенье ЦАХАЛ сообщил, что ракета, выпущенная с территории сектора Газа, упала на открытой местности. При этом, по данным базирующихся в анклаве СМИ, в ХАМАС утверждают, что запуск произошел из-за технического сбоя.
В субботу Израиль и группировка "Исламский джихад" при посредничестве Египта договорились о прекращении огня. Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры этой группировки началась в ночь на 9 мая. С этого времени по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.
Тель-Авив в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца. Кроме того, как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, ЦАХАЛ уничтожил всех руководителей "Исламского джихада".
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В миреИзраильХамасСектор ГазаАрмия обороны ИзраиляЕгипетБиньямин НетаньяхуИсламский джихад
 
 
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