https://ria.ru/20230514/izrail-1871665638.html
Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе
Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе - РИА Новости, 14.05.2023
Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе
Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали всех руководителей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:27
2023-05-14T17:27
2023-05-14T18:22
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
исламский джихад
армия обороны израиля
сектор газа
шабак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871669641_0:50:3072:1777_1920x0_80_0_0_ec69c48734585b28b4cacdf4b713fa54.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали всех руководителей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства."При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое", — сообщил он.Премьер поблагодарил командиров и бойцов ЦАХАЛ и службы безопасности ШАБАК, а также граждан Израиля за "проявленную стойкость".Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на 9 мая. С этого времени по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.
https://ria.ru/20230514/operatsiya-1871603900.html
https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871669641_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_32bfa9094b4e3f023eff3513d19ba0d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исламский джихад, армия обороны израиля, сектор газа, шабак
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исламский джихад, Армия обороны Израиля, Сектор Газа, ШАБАК
Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе
Премьер Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении ЦАХАЛ главарей "Исламского джихада" в Газе
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали всех руководителей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства.
"При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое", — сообщил он.
В Израиле заявили о широкой поддержке в мире операции в Газе
Премьер поблагодарил командиров и бойцов ЦАХАЛ и службы безопасности ШАБАК
, а также граждан Израиля
за "проявленную стойкость".
Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на 9 мая. С этого времени по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.
Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.
Посольство прокомментировало гибель россиянина при ударах Израиля по Газе