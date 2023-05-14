https://ria.ru/20230514/izrail-1871665638.html

Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе

Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе - РИА Новости, 14.05.2023

Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе

Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали всех руководителей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:27

2023-05-14T17:27

2023-05-14T18:22

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

исламский джихад

армия обороны израиля

сектор газа

шабак

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали всех руководителей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства."При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое", — сообщил он.Премьер поблагодарил командиров и бойцов ЦАХАЛ и службы безопасности ШАБАК, а также граждан Израиля за "проявленную стойкость".Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на 9 мая. С этого времени по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.

https://ria.ru/20230514/operatsiya-1871603900.html

https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исламский джихад, армия обороны израиля, сектор газа, шабак