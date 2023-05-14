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Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе - РИА Новости, 14.05.2023
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17:27 14.05.2023 (обновлено: 18:22 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/izrail-1871665638.html
Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе
Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе - РИА Новости, 14.05.2023
Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе
Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали всех руководителей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:27
2023-05-14T18:22
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
исламский джихад
армия обороны израиля
сектор газа
шабак
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали всех руководителей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства."При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое", — сообщил он.Премьер поблагодарил командиров и бойцов ЦАХАЛ и службы безопасности ШАБАК, а также граждан Израиля за "проявленную стойкость".Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на 9 мая. С этого времени по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.
https://ria.ru/20230514/operatsiya-1871603900.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исламский джихад, армия обороны израиля, сектор газа, шабак
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исламский джихад, Армия обороны Израиля, Сектор Газа, ШАБАК
Израиль заявил об уничтожении всех главарей "Исламского джихада" в Газе

Премьер Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении ЦАХАЛ главарей "Исламского джихада" в Газе

© AP Photo / Ashraf AmraЗдание, разрушенное в результате израильского авиаудара по городу Газа
Здание, разрушенное в результате израильского авиаудара по городу Газа - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Ashraf Amra
Здание, разрушенное в результате израильского авиаудара по городу Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали всех руководителей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства.
"При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое", — сообщил он.
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Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на 9 мая. С этого времени по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.
Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуИсламский джихадАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаШАБАК
 
 
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