https://ria.ru/20230514/izrail-1871573139.html

Израиль и сектор Газа обменялись ударами, несмотря на прекращение огня

Израиль и сектор Газа обменялись ударами, несмотря на прекращение огня - РИА Новости, 14.05.2023

Израиль и сектор Газа обменялись ударами, несмотря на прекращение огня

Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны радикалов, случившийся уже после вступления прекращения огня в силу,... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T00:10

2023-05-14T00:10

2023-05-14T10:09

в мире

израиль

армия обороны израиля

исламский джихад

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны радикалов, случившийся уже после вступления прекращения огня в силу, передает армейская пресс-служба.В субботу обе стороны при египетском посредничестве согласились прекратить огонь с 22.00 того же дня. Об этом сообщала канцелярия премьера Израиля.Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на вторник. За это время по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.

https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html

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в мире, израиль, армия обороны израиля, исламский джихад