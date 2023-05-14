Израиль и сектор Газа обменялись ударами, несмотря на прекращение огня
Израиль и сектор Газа обменялись ударами после договоренности о прекращении огня
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHИзраильские силы безопасности применяют слезоточивый газ в городе Ниблус для разгона палестинцев во время протеста против действий Израиля
Израильские силы безопасности применяют слезоточивый газ в городе Ниблус для разгона палестинцев во время протеста против действий Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны радикалов, случившийся уже после вступления прекращения огня в силу, передает армейская пресс-служба.
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"После предыдущего сообщения о сиренах, прозвучавших в районе, прилегающем к сектору Газа, из анклава в сторону израильской территории были выпущены две ракеты. Силы ПВО ЦАХАЛа перехватили одну ракету, вторая упала на открытой местности... ЦАХАЛ в настоящий момент наносит удары по сектору Газа", — говорится в сообщении.
В субботу обе стороны при египетском посредничестве согласились прекратить огонь с 22.00 того же дня. Об этом сообщала канцелярия премьера Израиля.
Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на вторник. За это время по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.
Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.