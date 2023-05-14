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Израиль и сектор Газа обменялись ударами, несмотря на прекращение огня - РИА Новости, 14.05.2023
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00:10 14.05.2023 (обновлено: 10:09 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/izrail-1871573139.html
Израиль и сектор Газа обменялись ударами, несмотря на прекращение огня
Израиль и сектор Газа обменялись ударами, несмотря на прекращение огня - РИА Новости, 14.05.2023
Израиль и сектор Газа обменялись ударами, несмотря на прекращение огня
Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны радикалов, случившийся уже после вступления прекращения огня в силу,... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T00:10
2023-05-14T10:09
в мире
израиль
армия обороны израиля
исламский джихад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны радикалов, случившийся уже после вступления прекращения огня в силу, передает армейская пресс-служба.В субботу обе стороны при египетском посредничестве согласились прекратить огонь с 22.00 того же дня. Об этом сообщала канцелярия премьера Израиля.Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на вторник. За это время по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.
https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля, исламский джихад
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Исламский джихад
Израиль и сектор Газа обменялись ударами, несмотря на прекращение огня

Израиль и сектор Газа обменялись ударами после договоренности о прекращении огня

© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHИзраильские силы безопасности применяют слезоточивый газ в городе Ниблус для разгона палестинцев во время протеста против действий Израиля
Израильские силы безопасности применяют слезоточивый газ в городе Ниблус для разгона палестинцев во время протеста против действий Израиля - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
Израильские силы безопасности применяют слезоточивый газ в городе Ниблус для разгона палестинцев во время протеста против действий Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны радикалов, случившийся уже после вступления прекращения огня в силу, передает армейская пресс-служба.
«

"После предыдущего сообщения о сиренах, прозвучавших в районе, прилегающем к сектору Газа, из анклава в сторону израильской территории были выпущены две ракеты. Силы ПВО ЦАХАЛа перехватили одну ракету, вторая упала на открытой местности... ЦАХАЛ в настоящий момент наносит удары по сектору Газа", — говорится в сообщении.

В субботу обе стороны при египетском посредничестве согласились прекратить огонь с 22.00 того же дня. Об этом сообщала канцелярия премьера Израиля.
Военная операция ЦАХАЛ "Щит и стрела" по уничтожению командования и инфраструктуры группировки "Исламский джихад" началась в ночь на вторник. За это время по Израилю выпустили около тысячи ракет, некоторые из них упали на жилые дома. Один человек погиб, несколько пострадали.
Израиль в ответ атаковал несколько сотен целей радикалов в анклаве. По последним данным, там погибли 33 палестинца, включая нескольких высокопоставленных командиров.
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В миреИзраильАрмия обороны ИзраиляИсламский джихад
 
 
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