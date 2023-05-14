https://ria.ru/20230514/gorlovka-1871614391.html

В Горловке число раненных при обстреле ВСУ возросло до трех человек

В Горловке число раненных при обстреле ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 14.05.2023

В Горловке число раненных при обстреле ВСУ возросло до трех человек

Число мирных жителей, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до трех, все они пенсионеры, сообщил в... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:25

2023-05-14T11:25

2023-05-14T11:25

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до трех, все они пенсионеры, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска с 9.15 до 9.30 выпустили по Горловке 16 снарядов калибром 152 мм. Позднее, в 10.30, они еще раз обстреляли город. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько