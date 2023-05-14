В Горловке число раненных при обстреле ВСУ возросло до трех человек
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали три пенсионера
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до трех, все они пенсионеры, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
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"Десять часов утра. Увы, у нас уже трое раненых мирных жителей. И это все обычные пенсионеры, не имеющие никакого отношения к армии", - написал Приходько.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска с 9.15 до 9.30 выпустили по Горловке 16 снарядов калибром 152 мм.
Позднее, в 10.30, они еще раз обстреляли город.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.30 - н.п. Щербиновка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.