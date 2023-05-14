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В Горловке число раненных при обстреле ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/gorlovka-1871614391.html
В Горловке число раненных при обстреле ВСУ возросло до трех человек
В Горловке число раненных при обстреле ВСУ возросло до трех человек - РИА Новости, 14.05.2023
В Горловке число раненных при обстреле ВСУ возросло до трех человек
Число мирных жителей, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до трех, все они пенсионеры, сообщил в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:25
2023-05-14T11:25
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до трех, все они пенсионеры, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска с 9.15 до 9.30 выпустили по Горловке 16 снарядов калибром 152 мм. Позднее, в 10.30, они еще раз обстреляли город. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
В Горловке число раненных при обстреле ВСУ возросло до трех человек

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадали три пенсионера

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск в Горловке в ДНР, возросло до трех, все они пенсионеры, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
«
"Десять часов утра. Увы, у нас уже трое раненых мирных жителей. И это все обычные пенсионеры, не имеющие никакого отношения к армии", - написал Приходько.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска с 9.15 до 9.30 выпустили по Горловке 16 снарядов калибром 152 мм.
Позднее, в 10.30, они еще раз обстреляли город.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.30 - н.п. Щербиновка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 мая, 17:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван Приходько
 
 
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