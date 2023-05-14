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Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/gorlovka-1871605761.html
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2023
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, по меньшей мере два мирных жителя пострадали, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T10:29
2023-05-14T10:29
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
иван приходько
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, по меньшей мере два мирных жителя пострадали, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска за 15 минут выпустили по Горловке 16 снарядов калибром 152 мм. Мэр города заявил, что пострадали два человека. "Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин по адресу: проспект Победы, 126… Количество раненых в результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ мирных граждан возросло до двух. По проспекту Победы, 126 ранена женщина", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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происшествия, горловка, донецк, иван приходько, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько заявил о ранении двух мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в поселок Горловка ДНР
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, по меньшей мере два мирных жителя пострадали, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска за 15 минут выпустили по Горловке 16 снарядов калибром 152 мм.
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 9.15 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм; 9.15 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм… 9.30 - н.п. Щербиновка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
Мэр города заявил, что пострадали два человека.
"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин по адресу: проспект Победы, 126… Количество раненых в результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ мирных граждан возросло до двух. По проспекту Победы, 126 ранена женщина", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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