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Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2023

Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, по меньшей мере два мирных жителя пострадали, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T10:29

2023-05-14T10:29

2023-05-14T10:29

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

иван приходько

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, по меньшей мере два мирных жителя пострадали, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска за 15 минут выпустили по Горловке 16 снарядов калибром 152 мм. Мэр города заявил, что пострадали два человека. "Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин по адресу: проспект Победы, 126… Количество раненых в результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ мирных граждан возросло до двух. По проспекту Победы, 126 ранена женщина", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, иван приходько, донецкая народная республика, донбасс