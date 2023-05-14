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Зеленский в Берлине проводит встречу с Шольцем - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 14.05.2023 (обновлено: 11:15 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/germaniya-1871612741.html
Зеленский в Берлине проводит встречу с Шольцем
Зеленский в Берлине проводит встречу с Шольцем - РИА Новости, 14.05.2023
Зеленский в Берлине проводит встречу с Шольцем
Владимир Зеленский в Берлине был встречен у офиса канцлера с военными почестями, его приветствовал взвод солдат, далее он проведет переговоры с главой немецкого РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:13
2023-05-14T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
берлин (город)
германия
владимир зеленский
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в Берлине был встречен у офиса канцлера с военными почестями, его приветствовал взвод солдат, далее он проведет переговоры с главой немецкого кабмина Олафом Шольцем. Прямые трансляции со встречи в воскресенье утром распространили немецкие телеканалы. После переговоров Зеленский, вероятнее всего, направится в Ахен, где ему будет вручена международная премия имени Карла Великого. Ранее правительство ФРГ в преддверии приезда Зеленского согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро. Зеленский отправился в Берлин из Рима в ночь на воскресенье. В немецкой столице он уже провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
https://ria.ru/20230514/berlin-1871578794.html
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в мире, берлин (город), германия, владимир зеленский, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Берлин (город), Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер
Зеленский в Берлине проводит встречу с Шольцем

Президент Украины Зеленский в Берлине проводит встречу с канцлером Германии Шольцем

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в Берлине был встречен у офиса канцлера с военными почестями, его приветствовал взвод солдат, далее он проведет переговоры с главой немецкого кабмина Олафом Шольцем.
Прямые трансляции со встречи в воскресенье утром распространили немецкие телеканалы.
После переговоров Зеленский, вероятнее всего, направится в Ахен, где ему будет вручена международная премия имени Карла Великого.
Ранее правительство ФРГ в преддверии приезда Зеленского согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро.
Зеленский отправился в Берлин из Рима в ночь на воскресенье. В немецкой столице он уже провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
"Прощальные гастроли". В Сети дали совет Зеленскому после приезда в Берлин
Вчера, 02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБерлин (город)ГерманияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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