https://ria.ru/20230514/germaniya-1871612741.html

Зеленский в Берлине проводит встречу с Шольцем

Зеленский в Берлине проводит встречу с Шольцем - РИА Новости, 14.05.2023

Зеленский в Берлине проводит встречу с Шольцем

Владимир Зеленский в Берлине был встречен у офиса канцлера с военными почестями, его приветствовал взвод солдат, далее он проведет переговоры с главой немецкого РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:13

2023-05-14T11:13

2023-05-14T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

берлин (город)

германия

владимир зеленский

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в Берлине был встречен у офиса канцлера с военными почестями, его приветствовал взвод солдат, далее он проведет переговоры с главой немецкого кабмина Олафом Шольцем. Прямые трансляции со встречи в воскресенье утром распространили немецкие телеканалы. После переговоров Зеленский, вероятнее всего, направится в Ахен, где ему будет вручена международная премия имени Карла Великого. Ранее правительство ФРГ в преддверии приезда Зеленского согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 миллиарда евро. Зеленский отправился в Берлин из Рима в ночь на воскресенье. В немецкой столице он уже провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

https://ria.ru/20230514/berlin-1871578794.html

берлин (город)

германия

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Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), германия, владимир зеленский, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер