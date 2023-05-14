https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871716845.html

Жители Гагаузии всегда выступали за дружбу с Россией, заявила политик Гуцул

Жители Гагаузии всегда выступали за дружбу с Россией, заявила политик Гуцул - РИА Новости, 14.05.2023

Жители Гагаузии всегда выступали за дружбу с Россией, заявила политик Гуцул

Жители Гагаузской автономии Молдавии всегда выступали за дружбу с Россией, эти отношения гагаузы ценят, заявила РИА Новости кандидат в главы региона от партии... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:36

2023-05-14T23:36

2023-05-14T23:36

гагаузия

евгения гуцул

григорий узун

леонид слуцкий (политик)

россия

молдавия

шор (партия)

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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии Молдавии всегда выступали за дружбу с Россией, эти отношения гагаузы ценят, заявила РИА Новости кандидат в главы региона от партии "Шор" Евгения Гуцул. Жители Гагаузии в воскресенье, 14 мая, выбирают нового руководителя автономии, которому предстоит управлять ею на протяжении четырех лет. Кроме того, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. Во втором туре участвуют кандидаты от партии "Шор" Евгения Гуцул и Григорий Узун, которого поддерживает партия социалистов. "Мы – за то, чтобы дружить с Российской Федерацией. Для гагаузов это очень важно. И то, что сейчас делают действующие власти, всячески испортило отношения с Россией, это сказывается и на Гагаузии. Но когда другие говорят, что мы восстановим дружеские отношения с Россией, пока они говорят о будущем, мы уже это делаем", - отметила Гуцул. По ее словам, несколько недель назад с председателем думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким она вместе с представителями партии "Шор" обсудила возобновление сотрудничества Гагаузии и РФ, а в случае победы на выборах ее команда планирует открыть представительство Гагаузской автономии в Москве. "На днях наш лидер Илан Шор вышел с заявлением о завершении переговоров с госуниверситетами России. Мы сможем в Гагаузии открыть университет на бюджетной основе, по окончанию которого наши студенты смогут иметь два диплома – и местный, и российский", - подчеркнула она. Всего в Гагаузии работают 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах автономии. За вторым туром голосования будут следить 79 международных наблюдателей из более 10 стран, а также 81 национальный наблюдатель от Общественной организации MIRAD и Ассоциации Promo-LEX, от которых аккредитовано соответственно 57 и 24 человека. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.

https://ria.ru/20230514/moldaviya-1871703792.html

https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html

https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

гагаузия

россия

молдавия

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гагаузия, евгения гуцул, григорий узун, леонид слуцкий (политик), россия, молдавия, шор (партия)