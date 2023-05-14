Рейтинг@Mail.ru
Жители Гагаузии всегда выступали за дружбу с Россией, заявила политик Гуцул - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871716845.html
Жители Гагаузии всегда выступали за дружбу с Россией, заявила политик Гуцул
Жители Гагаузии всегда выступали за дружбу с Россией, заявила политик Гуцул - РИА Новости, 14.05.2023
Жители Гагаузии всегда выступали за дружбу с Россией, заявила политик Гуцул
Жители Гагаузской автономии Молдавии всегда выступали за дружбу с Россией, эти отношения гагаузы ценят, заявила РИА Новости кандидат в главы региона от партии... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T23:36
2023-05-14T23:36
гагаузия
евгения гуцул
григорий узун
леонид слуцкий (политик)
россия
молдавия
шор (партия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868552903_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_4e69ac8dc811dfd1b4ba758e7821ac29.jpg
КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии Молдавии всегда выступали за дружбу с Россией, эти отношения гагаузы ценят, заявила РИА Новости кандидат в главы региона от партии "Шор" Евгения Гуцул. Жители Гагаузии в воскресенье, 14 мая, выбирают нового руководителя автономии, которому предстоит управлять ею на протяжении четырех лет. Кроме того, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. Во втором туре участвуют кандидаты от партии "Шор" Евгения Гуцул и Григорий Узун, которого поддерживает партия социалистов. "Мы – за то, чтобы дружить с Российской Федерацией. Для гагаузов это очень важно. И то, что сейчас делают действующие власти, всячески испортило отношения с Россией, это сказывается и на Гагаузии. Но когда другие говорят, что мы восстановим дружеские отношения с Россией, пока они говорят о будущем, мы уже это делаем", - отметила Гуцул. По ее словам, несколько недель назад с председателем думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким она вместе с представителями партии "Шор" обсудила возобновление сотрудничества Гагаузии и РФ, а в случае победы на выборах ее команда планирует открыть представительство Гагаузской автономии в Москве. "На днях наш лидер Илан Шор вышел с заявлением о завершении переговоров с госуниверситетами России. Мы сможем в Гагаузии открыть университет на бюджетной основе, по окончанию которого наши студенты смогут иметь два диплома – и местный, и российский", - подчеркнула она. Всего в Гагаузии работают 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах автономии. За вторым туром голосования будут следить 79 международных наблюдателей из более 10 стран, а также 81 национальный наблюдатель от Общественной организации MIRAD и Ассоциации Promo-LEX, от которых аккредитовано соответственно 57 и 24 человека. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.
https://ria.ru/20230514/moldaviya-1871703792.html
https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html
https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html
гагаузия
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868552903_94:0:1003:682_1920x0_80_0_0_4e4191719c96be8a56eaf2b2c4755f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гагаузия, евгения гуцул, григорий узун, леонид слуцкий (политик), россия, молдавия, шор (партия)
Гагаузия, Евгения Гуцул, Григорий Узун, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Молдавия, Шор (партия)
Жители Гагаузии всегда выступали за дружбу с Россией, заявила политик Гуцул

Политик из партии "Шор" Гуцул считает важным возобновление связи Гагаузии с Россией

© Фото : telegram/Евгения ГуцулКандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул
Кандидат от партии Шор Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : telegram/Евгения Гуцул
Кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии Молдавии всегда выступали за дружбу с Россией, эти отношения гагаузы ценят, заявила РИА Новости кандидат в главы региона от партии "Шор" Евгения Гуцул.
Жители Гагаузии в воскресенье, 14 мая, выбирают нового руководителя автономии, которому предстоит управлять ею на протяжении четырех лет. Кроме того, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. Во втором туре участвуют кандидаты от партии "Шор" Евгения Гуцул и Григорий Узун, которого поддерживает партия социалистов.
Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии Шор Евгения Гуцул во время голосования во втором туре выборов главы региона на избирательном участке села Этулия в Гагаузи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Кишиневу не удалось ослабить позиции "Шор" в Гагаузии, заявила политик
Вчера, 21:34
"Мы – за то, чтобы дружить с Российской Федерацией. Для гагаузов это очень важно. И то, что сейчас делают действующие власти, всячески испортило отношения с Россией, это сказывается и на Гагаузии. Но когда другие говорят, что мы восстановим дружеские отношения с Россией, пока они говорят о будущем, мы уже это делаем", - отметила Гуцул.
По ее словам, несколько недель назад с председателем думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким она вместе с представителями партии "Шор" обсудила возобновление сотрудничества Гагаузии и РФ, а в случае победы на выборах ее команда планирует открыть представительство Гагаузской автономии в Москве.
"На днях наш лидер Илан Шор вышел с заявлением о завершении переговоров с госуниверситетами России. Мы сможем в Гагаузии открыть университет на бюджетной основе, по окончанию которого наши студенты смогут иметь два диплома – и местный, и российский", - подчеркнула она.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Санду связала популярность оппозиции в Гагаузии со знанием русского языка
13 мая, 02:23
Всего в Гагаузии работают 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах автономии. За вторым туром голосования будут следить 79 международных наблюдателей из более 10 стран, а также 81 национальный наблюдатель от Общественной организации MIRAD и Ассоциации Promo-LEX, от которых аккредитовано соответственно 57 и 24 человека.
Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
"Шор" попросила Путина поднять в СБ ООН вопрос о геноциде в Молдавии
11 мая, 18:24
 
ГагаузияЕвгения ГуцулГригорий УзунЛеонид Слуцкий (политик)РоссияМолдавияШор (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала