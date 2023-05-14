https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871716407.html

Кандидат партии "Шор" Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии

Кандидат партии "Шор" Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии - РИА Новости, 14.05.2023

Кандидат партии "Шор" Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии

Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул лидирует в выборах главы Гагаузии, передает корреспондент РИА Новости, с ссылкой на оперативные... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:33

2023-05-14T23:33

2023-05-14T23:49

политика

гагаузия

в мире

молдавия

россия

григорий узун

евгения гуцул

таможенный союз

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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул лидирует в выборах главы Гагаузии, передает корреспондент РИА Новости, с ссылкой на оперативные данные избирательных штабов.По предварительным данным избирательного штаба Партии социалистов, Гуцул побеждает с результатом 51%, ее соперник Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов, показал результат в 49%.Данные партии "Шор" немного отличаются: 52,39% голосов у Гуцул, 47,6% - у Узуна.Центризбирком Гагаузии еще не озвучил предварительные данные."Подведение предварительных итогов голосования состоится 15 мая в 09.00 (совпадает с мск - ред.)", - сообщили корреспонденту РИА Новости в избирательном органе.В Молдавии в воскресенье состоялся второй тур выборов башкана Гагаузии. Голосование началось в 7.00 и завершилось в 21.00.По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, наибольшее количество голосов было отдано за Евгению Гуцул, представительницу партии "Шор", а также за Григория Узуна, поддерживаемого Партией социалистов. Обе политические силы являются в стране оппозиционными.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871584311.html

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политика, гагаузия, в мире, молдавия, россия, григорий узун, евгения гуцул, таможенный союз