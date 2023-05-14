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Кандидат партии "Шор" Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии - РИА Новости, 14.05.2023
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23:33 14.05.2023 (обновлено: 23:49 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871716407.html
Кандидат партии "Шор" Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии
Кандидат партии "Шор" Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии - РИА Новости, 14.05.2023
Кандидат партии "Шор" Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии
Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул лидирует в выборах главы Гагаузии, передает корреспондент РИА Новости, с ссылкой на оперативные... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T23:33
2023-05-14T23:49
политика
гагаузия
в мире
молдавия
россия
григорий узун
евгения гуцул
таможенный союз
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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул лидирует в выборах главы Гагаузии, передает корреспондент РИА Новости, с ссылкой на оперативные данные избирательных штабов.По предварительным данным избирательного штаба Партии социалистов, Гуцул побеждает с результатом 51%, ее соперник Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов, показал результат в 49%.Данные партии "Шор" немного отличаются: 52,39% голосов у Гуцул, 47,6% - у Узуна.Центризбирком Гагаузии еще не озвучил предварительные данные."Подведение предварительных итогов голосования состоится 15 мая в 09.00 (совпадает с мск - ред.)", - сообщили корреспонденту РИА Новости в избирательном органе.В Молдавии в воскресенье состоялся второй тур выборов башкана Гагаузии. Голосование началось в 7.00 и завершилось в 21.00.По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, наибольшее количество голосов было отдано за Евгению Гуцул, представительницу партии "Шор", а также за Григория Узуна, поддерживаемого Партией социалистов. Обе политические силы являются в стране оппозиционными.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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политика, гагаузия, в мире, молдавия, россия, григорий узун, евгения гуцул, таможенный союз
Политика, Гагаузия, В мире, Молдавия, Россия, Григорий Узун, Евгения Гуцул, Таможенный союз
Кандидат партии "Шор" Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии

Кандидат партии "Шор" Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии с 51 процентом голосов

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкИзбиратель во время голосования во втором туре выборов главы региона у входа на избирательный участок города Вулкэнешть в Гагаузии
Избиратель во время голосования во втором туре выборов главы региона у входа на избирательный участок города Вулкэнешть в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Избиратель во время голосования во втором туре выборов главы региона у входа на избирательный участок города Вулкэнешть в Гагаузии
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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул лидирует в выборах главы Гагаузии, передает корреспондент РИА Новости, с ссылкой на оперативные данные избирательных штабов.
По предварительным данным избирательного штаба Партии социалистов, Гуцул побеждает с результатом 51%, ее соперник Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов, показал результат в 49%.
Данные партии "Шор" немного отличаются: 52,39% голосов у Гуцул, 47,6% - у Узуна.
Центризбирком Гагаузии еще не озвучил предварительные данные.
"Подведение предварительных итогов голосования состоится 15 мая в 09.00 (совпадает с мск - ред.)", - сообщили корреспонденту РИА Новости в избирательном органе.
В Молдавии в воскресенье состоялся второй тур выборов башкана Гагаузии. Голосование началось в 7.00 и завершилось в 21.00.
По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, наибольшее количество голосов было отдано за Евгению Гуцул, представительницу партии "Шор", а также за Григория Узуна, поддерживаемого Партией социалистов. Обе политические силы являются в стране оппозиционными.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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