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Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6 процента - РИА Новости, 14.05.2023
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21:55 14.05.2023 (обновлено: 22:18 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871706132.html
Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6 процента
Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6 процента - РИА Новости, 14.05.2023
Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6 процента
Центральная избирательная комиссия Гагаузии озвучила окончательные результаты по явке на выборах главы (башкана) автономии в составе Молдавии, передает... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:55
2023-05-14T22:18
в мире
гагаузия
молдавия
россия
григорий узун
евгения гуцул
таможенный союз
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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузии озвучила окончательные результаты по явке на выборах главы (башкана) автономии в составе Молдавии, передает корреспондент РИА Новости."Она составила 54,56%, то есть проголосовали 53 458 человек. Все избирательные участки закрылись в установленный срок", - заявила на брифинге глава ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.Председатель избиркома отметила, что по основным спискам проголосовал 47 981 человек, а по дополнительным - 5477.В Молдавии в воскресенье состоялся второй тур выборов башкана Гагаузии. Голосование началось в 7.00 и завершилось в 21.00. Информация о выявленных нарушениях к моменту закрытия участков не поступала, отметили в ЦИК.По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, наибольшее количество голосов было отдано за Евгению Гуцул, представительницу партии "Шор", а также за Григория Узуна, поддерживаемого Партией социалистов. Обе политические силы являются в стране оппозиционными.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871623438.html
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в мире, гагаузия, молдавия, россия, григорий узун, евгения гуцул, таможенный союз
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Григорий Узун, Евгения Гуцул, Таможенный союз
Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6 процента

Явка на втором туре выборов главы Гагаузии составила 54,6 процента

© Sputnik / Максим Топал | Перейти в медиабанкЛюди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Sputnik / Максим Топал
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Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
Читать ria.ru в
КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузии озвучила окончательные результаты по явке на выборах главы (башкана) автономии в составе Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
"Она составила 54,56%, то есть проголосовали 53 458 человек. Все избирательные участки закрылись в установленный срок", - заявила на брифинге глава ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.
Председатель избиркома отметила, что по основным спискам проголосовал 47 981 человек, а по дополнительным - 5477.
В Молдавии в воскресенье состоялся второй тур выборов башкана Гагаузии. Голосование началось в 7.00 и завершилось в 21.00. Информация о выявленных нарушениях к моменту закрытия участков не поступала, отметили в ЦИК.
По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, наибольшее количество голосов было отдано за Евгению Гуцул, представительницу партии "Шор", а также за Григория Узуна, поддерживаемого Партией социалистов. Обе политические силы являются в стране оппозиционными.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Депутат Народного собрания автономии социалист Григорий Узун после голосования во втором туре выборов главы региона возле избирательного участка города Вулкэнешть в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Гагаузии заявили, что Кишинев оказывает давление на Центризбирком
Вчера, 12:51
 
В миреГагаузияМолдавияРоссияГригорий УзунЕвгения ГуцулТаможенный союз
 
 
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