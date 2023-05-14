Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6 процента
Явка на втором туре выборов главы Гагаузии составила 54,6 процента
© Sputnik / Максим Топал | Перейти в медиабанкЛюди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
© Sputnik / Максим Топал
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузии озвучила окончательные результаты по явке на выборах главы (башкана) автономии в составе Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
"Она составила 54,56%, то есть проголосовали 53 458 человек. Все избирательные участки закрылись в установленный срок", - заявила на брифинге глава ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.
Председатель избиркома отметила, что по основным спискам проголосовал 47 981 человек, а по дополнительным - 5477.
В Молдавии в воскресенье состоялся второй тур выборов башкана Гагаузии. Голосование началось в 7.00 и завершилось в 21.00. Информация о выявленных нарушениях к моменту закрытия участков не поступала, отметили в ЦИК.
По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, наибольшее количество голосов было отдано за Евгению Гуцул, представительницу партии "Шор", а также за Григория Узуна, поддерживаемого Партией социалистов. Обе политические силы являются в стране оппозиционными.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.