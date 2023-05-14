https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871706132.html

Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6 процента

Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6 процента - РИА Новости, 14.05.2023

Явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6 процента

Центральная избирательная комиссия Гагаузии озвучила окончательные результаты по явке на выборах главы (башкана) автономии в составе Молдавии, передает... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T21:55

2023-05-14T21:55

2023-05-14T22:18

в мире

гагаузия

молдавия

россия

григорий узун

евгения гуцул

таможенный союз

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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузии озвучила окончательные результаты по явке на выборах главы (башкана) автономии в составе Молдавии, передает корреспондент РИА Новости."Она составила 54,56%, то есть проголосовали 53 458 человек. Все избирательные участки закрылись в установленный срок", - заявила на брифинге глава ЦИК Гагаузии Яна Коваленко.Председатель избиркома отметила, что по основным спискам проголосовал 47 981 человек, а по дополнительным - 5477.В Молдавии в воскресенье состоялся второй тур выборов башкана Гагаузии. Голосование началось в 7.00 и завершилось в 21.00. Информация о выявленных нарушениях к моменту закрытия участков не поступала, отметили в ЦИК.По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, наибольшее количество голосов было отдано за Евгению Гуцул, представительницу партии "Шор", а также за Григория Узуна, поддерживаемого Партией социалистов. Обе политические силы являются в стране оппозиционными.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871623438.html

гагаузия

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в мире, гагаузия, молдавия, россия, григорий узун, евгения гуцул, таможенный союз