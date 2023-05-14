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В Гагаузской автономии завершились выборы главы региона - РИА Новости, 14.05.2023
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21:46 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871705173.html
В Гагаузской автономии завершились выборы главы региона
В Гагаузской автономии завершились выборы главы региона - РИА Новости, 14.05.2023
В Гагаузской автономии завершились выборы главы региона
Избирательные участки для голосования на выборах главы Гагаузии закрылись, сообщила журналистам в Комрате секретарь избиркома Елена Гюмюшлю. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:46
2023-05-14T21:46
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григорий узун
евгения гуцул
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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах главы Гагаузии закрылись, сообщила журналистам в Комрате секретарь избиркома Елена Гюмюшлю. Ранее ЦИК Гагаузии признал выборы состоявшимися – необходимый порог явки в 33,3% был преодолен еще в 15.00, на пост главы автономии претендуют представитель партии "Шор" Евгения Гуцул и депутат Народного собрания Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов. "Второй тур выборов главы автономии прошел в спокойной атмосфере. Все избирательные участки закрылись", - отметила Гюмюшлю. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 года она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.
https://ria.ru/20230514/moldaviya-1871703792.html
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в мире, гагаузия, комрат, молдавия, григорий узун, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Комрат, Молдавия, Григорий Узун, Евгения Гуцул
В Гагаузской автономии завершились выборы главы региона

В Гагаузской автономии завершился второй тур выборов главы региона, все участки закрыли

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкИзбиратель во время голосования во втором туре выборов главы региона у входа на избирательный участок города Вулкэнешть в Гагаузии
Избиратель во время голосования во втором туре выборов главы региона у входа на избирательный участок города Вулкэнешть в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Избиратель во время голосования во втором туре выборов главы региона у входа на избирательный участок города Вулкэнешть в Гагаузии
Читать ria.ru в
КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах главы Гагаузии закрылись, сообщила журналистам в Комрате секретарь избиркома Елена Гюмюшлю.
Ранее ЦИК Гагаузии признал выборы состоявшимися – необходимый порог явки в 33,3% был преодолен еще в 15.00, на пост главы автономии претендуют представитель партии "Шор" Евгения Гуцул и депутат Народного собрания Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов.
"Второй тур выборов главы автономии прошел в спокойной атмосфере. Все избирательные участки закрылись", - отметила Гюмюшлю.
Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 года она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.
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В миреГагаузияКомратМолдавияГригорий УзунЕвгения Гуцул
 
 
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