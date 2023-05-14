https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871705173.html

В Гагаузской автономии завершились выборы главы региона

В Гагаузской автономии завершились выборы главы региона - РИА Новости, 14.05.2023

В Гагаузской автономии завершились выборы главы региона

Избирательные участки для голосования на выборах главы Гагаузии закрылись, сообщила журналистам в Комрате секретарь избиркома Елена Гюмюшлю. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T21:46

2023-05-14T21:46

2023-05-14T21:46

в мире

гагаузия

комрат

молдавия

григорий узун

евгения гуцул

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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах главы Гагаузии закрылись, сообщила журналистам в Комрате секретарь избиркома Елена Гюмюшлю. Ранее ЦИК Гагаузии признал выборы состоявшимися – необходимый порог явки в 33,3% был преодолен еще в 15.00, на пост главы автономии претендуют представитель партии "Шор" Евгения Гуцул и депутат Народного собрания Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов. "Второй тур выборов главы автономии прошел в спокойной атмосфере. Все избирательные участки закрылись", - отметила Гюмюшлю. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 года она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.

https://ria.ru/20230514/moldaviya-1871703792.html

гагаузия

комрат

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в мире, гагаузия, комрат, молдавия, григорий узун, евгения гуцул