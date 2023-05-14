https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871623438.html

В Гагаузии заявили, что Кишинев оказывает давление на Центризбирком

В Гагаузии заявили, что Кишинев оказывает давление на Центризбирком - РИА Новости, 14.05.2023

В Гагаузии заявили, что Кишинев оказывает давление на Центризбирком

Представители Кишинева оказывают давление на Центральную избирательную комиссию Гагаузии, якобы из-за нарушений, всем членам ЦИК придется давать показания в... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T12:51

2023-05-14T12:51

2023-05-14T12:51

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

марина таубер

евгения гуцул

григорий узун

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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Представители Кишинева оказывают давление на Центральную избирательную комиссию Гагаузии, якобы из-за нарушений, всем членам ЦИК придется давать показания в управлении по борьбе с коррупцией, заявила РИА Новости председатель местного ЦИК Яна Коваленко. Жители Гагаузии в воскресенье, 14 мая, выбирают нового руководителя автономии, которому предстоит управлять ею на протяжении четырех лет. Кроме того, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. Первый тур прошел 30 апреля, в нем принимали участие восемь кандидатов, во второй тур прошли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов и Григорий Узун, которого поддерживает партия социалистов, с 26,4%. Накануне ЦИК Молдавии и Генерального инспекторат полиции МВД республики обратили внимание на возможные нарушения в избирательной кампании в Гагаузии, потребовав от местной избирательной комиссии дать разъяснения. Президиум законодательного собрания Гагаузии выпустил Обращение, в котором осудил вмешательство центральных властей и их давление на местную избирательную комиссию, выразив "решительный протест против действий властей, применяющих методы запугивания уголовными делами и другими репрессиями в отношении членов Центральной избирательной комиссии, не подчиняющихся незаконным требованиям правоохранительных органов". "Давление было - это слухи не на ровном месте, хочу сказать, что от Центральной избирательной комиссии Республики Молдова неоднократно были направлены к нам письма обращением нашего внимания на те или иные якобы нарушения, но все эти нарушения были трактованы согласно законодательству Молдавии и избирательного кодекса в Молдавии, а выборы в Гагаузии проходят на основании избирательного кодекса Гагаузии. Трактовка, которая была сделана ЦИК Молдавии, не совсем соответствует реалиям выборов, которые проходят на территории Гагаузии", - заявила Коваленко. Она отметила, что представители управления по борьбе с коррупцией также выразили недовольство тем фактом, что официальным представителем кандидата Гуцул стала вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Все члены ЦИК получили повестки и должны будут дать показания по этому вопросу. На вопрос о том, могут ли привести к возможной отмене результатов выборов уголовные дела о подкупе избирателей, Коваленко ответила, что подобное возможно, если "будет установлено судебной инстанцией и будут предъявлены достоверные доказательства того, что были действительно выявлены нарушения о финансировании". Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.

https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871584311.html

https://ria.ru/20230513/gagauziya-1871492542.html

https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871320201.html

гагаузия

молдавия

кишинев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, марина таубер, евгения гуцул, григорий узун