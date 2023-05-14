https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871588715.html

Жалоб на проведение голосования в Гагаузской автономии не поступало

Жалоб на проведение голосования в Гагаузской автономии не поступало - РИА Новости, 14.05.2023

Жалоб на проведение голосования в Гагаузской автономии не поступало

Жалоб во время проведения голосования во втором туре выборов башкана (главы) Гагаузской автономии Молдавии на данный момент не поступало, все избирательные... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T08:27

2023-05-14T08:27

2023-05-14T08:27

в мире

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

григорий узун

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КОМРАТ (Молдавия), 14 мая - РИА Новости. Жалоб во время проведения голосования во втором туре выборов башкана (главы) Гагаузской автономии Молдавии на данный момент не поступало, все избирательные участки работают в штатном режиме, сообщили в местном центризбиркоме. Жители Гагаузии в воскресенье, 14 мая, выбирают нового руководителя автономии, которому предстоит управлять на протяжении четырех лет. Кроме того, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства Молдавии. "Все участковые избирательные бюро открыты и осуществляют свою работу в штатном режиме. Жалоб не поступало", - отметили на странице центризбиркома автономии в соцсети. По сообщению комиссии, для того чтобы выборы главы Гагаузии состоялись, необходимо, чтобы во втором туре проголосовало более одной трети от числа лиц, включенных в списки избирателей. Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 505 человек. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 572 бюллетеней, из них на гагаузском языке - 3 617, на государственном языке – 3 230 и на русском языке – 86 725. Всего в Гагаузии работают 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах автономии. По данным ЦИК, во второй тур вышли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов и Григорий Узун, которого поддерживает партия социалистов, с 26,4%. За вторым туром голосования будут следить 79 международных наблюдателей из более 10 стран, а также 81 национальный наблюдатель от Общественной организации "MIRAD" и Ассоциации "Promo-LEX", от которых аккредитовано соответственно 57 и 24 человека.

https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871320201.html

https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871574293.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, григорий узун