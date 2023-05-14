https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871584311.html

ЦИК Гагаузии ответил на претензии Кишинева о нарушениях на выборах

ЦИК Гагаузии ответил на претензии Кишинева о нарушениях на выборах - РИА Новости, 14.05.2023

ЦИК Гагаузии ответил на претензии Кишинева о нарушениях на выборах

Центризбирком Гагаузской автономии ответил на претензии правоохранительных органов Молдавии о якобы выявленных нарушениях в ходе первого тура выборов главы... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T07:11

2023-05-14T07:11

2023-05-14T07:11

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

григорий узун

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КИШИНЕВ, 14 мая – РИА Новости. Центризбирком Гагаузской автономии ответил на претензии правоохранительных органов Молдавии о якобы выявленных нарушениях в ходе первого тура выборов главы региона. Ранее ЦИК Молдавии и генеральный инспекторат полиции МВД республики обратили внимание на возможные нарушения в избирательной кампании в Гагаузии, потребовав от местной избирательной комиссии дать разъяснения в связи с тем, что в финансовых отчетах кандидатов на пост главы автономии были указаны разовые пожертвования наличными свыше 11,5 тысячи леев (645 долларов), что, по утверждению Кишинева, нарушает республиканский кодекс о выборах. "Мы руководствуемся местным законодательством, оно не ограничивает физические лица пожертвованием только одной среднемесячной заработной платы, как предписывает ЦИК. Согласно положениям избирательной комиссии автономии, физическое лицо может пожертвовать не более шести средних ежемесячных зарплат", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Центризбиркома Гагаузии. Согласно информации избирательной комиссии, физические лица на выборах главы автономии могут пожертвовать конкуренту не более 45 378 леев (2257 долларов). В воскресенье в Гагаузии пройдет второй тур выборов, в котором участвуют кандидаты от партии "Шор" Евгения Гуцул и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов. В пятницу группа гражданских активистов провела митинг у стен ЦИК автономии, требуя от центральных властей не оказывать давление на избирательную комиссию, а также не вмешиваться в выборы. По информации местных СМИ, в ЦИК пришли с проверкой представители Национального антикоррупционного центра, Службы информации и безопасности и члены центрального аппарата центризбиркома Молдавии.

https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871574293.html

https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, григорий узун