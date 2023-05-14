https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871584068.html
В Гагаузии открылись избирательные участки на выборах главы автономии
В Гагаузии открылись избирательные участки на выборах главы автономии - РИА Новости, 14.05.2023
В Гагаузии открылись избирательные участки на выборах главы автономии
По всей Гагаузии открылись избирательные участки для голосования на выборах башкана (главы) автономии. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T07:07
2023-05-14T07:07
2023-05-14T07:21
в мире
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комрат
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 14 мая — РИА Новости. По всей Гагаузии открылись избирательные участки для голосования на выборах башкана (главы) автономии.Жители Гагаузии в воскресенье, 14 мая, выберут нового руководителя автономии. Срок полномочий составит четыре года. Кроме того, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства. Согласно данным Национального бюро статистики, в этой автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). При этом ЦИК автономии сообщил о подготовке (с учетом резерва в один процент) 93 572 бюллетеней, из них на гагаузском языке — 3 617, на государственном языке — 3 230 и на русском языке — 86 725. Кандидаты и наблюдатели На юге Молдавии 30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47 процента голосов и Григорий Узун, которого поддерживает партия социалистов, с 26,4 процента. За вторым туром голосования проследят 75 международных наблюдателей из более 10 стран, а также 81 национальный наблюдатель от общественной организации "MIRAD" и ассоциации "Promo-LEX", от которых аккредитацию получили соответственно 57 и 24 человека. Гагаузия — это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство до подписания документа о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административный центр региона — город Комрат.
https://ria.ru/20230513/vybory-1871505009.html
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в мире, гагаузия, молдавия, комрат, евгения гуцул, григорий узун
В мире, Гагаузия, Молдавия, Комрат, Евгения Гуцул, Григорий Узун
В Гагаузии открылись избирательные участки на выборах главы автономии
На выборах главы Гагаузской автономии открылись избирательные участки
КИШИНЕВ, 14 мая — РИА Новости. По всей Гагаузии открылись избирательные участки для голосования на выборах башкана (главы) автономии.
«
"Голосование в день выборов проводится с 7.00 до 21.00 часа. Всего открыто 65 участков в 26 населенных пунктах", — сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Гагаузии Елена Гюмюшлю.
Жители Гагаузии в воскресенье, 14 мая, выберут нового руководителя автономии. Срок полномочий составит четыре года. Кроме того, глава Гагаузии автоматически становится членом правительства.
Согласно данным Национального бюро статистики, в этой автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). При этом ЦИК автономии сообщил о подготовке (с учетом резерва в один процент) 93 572 бюллетеней, из них на гагаузском языке — 3 617, на государственном языке — 3 230 и на русском языке — 86 725.
Парламент Гагаузии обвинил Кишинев в попытке срыва выборов главы региона
На юге Молдавии
30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул
с 26,47 процента голосов и Григорий Узун
, которого поддерживает партия социалистов, с 26,4 процента.
За вторым туром голосования проследят 75 международных наблюдателей из более 10 стран, а также 81 национальный наблюдатель от общественной организации "MIRAD" и ассоциации "Promo-LEX", от которых аккредитацию получили соответственно 57 и 24 человека.
Гагаузия — это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство до подписания документа о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административный центр региона — город Комрат
.
Выборы в Гагаузии проходят на фоне давления Кишинева