https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871574293.html

Выборы в Гагаузии проходят на фоне давления Кишинева

Выборы в Гагаузии проходят на фоне давления Кишинева - РИА Новости, 14.05.2023

Выборы в Гагаузии проходят на фоне давления Кишинева

Второй тур выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии пройдет в воскресенье на фоне нового витка напряженности в регионе, здесь накануне полиция... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T00:52

2023-05-14T00:52

2023-05-14T00:52

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

марина таубер

игорь додон

майя санду

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Второй тур выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии пройдет в воскресенье на фоне нового витка напряженности в регионе, здесь накануне полиция задержала представителей избирательного штаба одного из кандидатов, а группа гражданских активистов пикетировала здание местного центризбиркома. Шумиха в день тишины По итогам первого тура выборов главы автономии, который состоялся 30 апреля, наибольшее количество голосов было отдано за Евгению Гуцул, представительницу партии "Шор", а также за Григория Узуна, поддерживаемого Партией социалистов. Обе политические силы являются в стране оппозиционными, а в отношении их лидеров - Илана Шора, Марину Таубер, экс-президента страны Игоря Додона и других политических деятелей - центральные власти открыли ряд уголовных дел, все оппозиционеры находятся либо под домашним арестом, либо под судебным надзором (аналог подписки о невыезде), судебные слушания постоянно переносятся, а прокуроры открывают новые "уголовные досье". Оппозиционных политиков власти обвиняют в совершении экономических преступлений - от причастности к незаконному финансированию партий до коррупционных схем. В субботу сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии провели обыски в Гагаузии у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор". Как сообщила пресс-секретарь ведомства Анжела Старински, мероприятия прошли в рамках дела о подкупе избирателей. В самой политсиле назвали действия силовиков "необоснованными и абсурдными". Лидер партии Илан Шор обвинил руководство страны в преследовании оппозиции и попытке оказать давление на кандидата и на политсилу. В пятницу в Комрате, главном административном центре Гагаузии, группа гражданских активистов пикетировала ЦИК автономии, требуя от центральных властей не оказывать давление на избирательную комиссию, а также не вмешиваться в выборы. По информации местных СМИ, в ЦИК пришли с проверкой представители НАЦ, Службы информации и безопасности и члены центрального аппарата центризбиркома Молдавии. Подозрения и давления Накануне ЦИК Молдавии и Генерального инспектората полиции МВД республики обратили внимания на возможные нарушения в избирательной кампании в Гагаузии, потребовав от местной избирательной комиссии дать разъяснения в связи с тем, что в финансовых отчетах кандидатов на пост башкана были указаны разовые пожертвования наличными свыше 11,5 тысячи леев (645 долларов), что по утверждению Кишинева нарушает республиканский кодекс о выборах. ЦИК Гагаузии назвал данные претензии необоснованными, так как руководствуется местным кодексом о выборах, который не предполагает лимита в 11,5 тысячи леев для пожертвования наличными кандидату. Глава республики Майя Санду также считает, что первый тур выборов башкана Гагаузской автономии прошел с многочисленными нарушениями. В интервью местным СМИ она заявила, что у Кишинева есть ряд вопросов к местному ЦИК, но не уточнила суть этих претензий, не привела никаких доказательств нарушений, однако отметила, что с 2024 года ЦИК Молдавии будет иметь главную роль при проведении выборов в Гагаузии. Президент заявила, что тогда "все будет проходить иначе - правильно". Также Санду обвинила жителей автономии в незнании румынского языка, а итоги голосования в первом туре расценила, как влияние "российской пропаганды" в регионе. Ситуацию вокруг ЦИК Гагаузии прокомментировали депутаты Народного собрания местный парламент. Президиум законодательного органа выпустил обращение, в котором осудил вмешательство центральных властей в деятельность местной избирательной комиссии и выразил "решительный протест против действий властей, применяющих методы запугивания уголовными делами и другими репрессиями в отношении членов центральной избирательной комиссии, не подчиняющихся незаконным требованиям правоохранительных органов". Неугодные выборы Политические аналитики в Молдавии не исключают, что центральные власти могут аннулировать все результаты текущих выборов в Гагаузии. Накануне в очередной раз была задержана и помещена под домашний арест на 20 суток вице-председатель партии "Шор" Таубер, а в Конституционном суде рассматривают запрос правительства о законности политсилы. Как отметил директор социологической компании Intellect Group политолог Ян Лисневский, победу в предвыборной гонке и прохождение во второй тур кандидатов, поддерживаемых социалистами и партией "Шор", обеспечили их реалистичные и актуальные обещания, которые могут быть исполнены и в реализации которых нуждаются жители автономии. Однако то, что оба кандидата представляют силы, которые не нравятся правящей партии "Действие и солидарность" и лично президенту Санду, ситуация с выборами может пойти по сценарию выборов мэра города Бельцы, где лидером стала Таубер, но она была снята с предвыборной гонки во втором туре выборов. Озвучил свои опасения и экс-президент Молдавии Додон, который считает, что нынешние власти не заинтересованы в том, чтобы эти выборы состоялись. По его словам, если их отменят, то действующая глава автономии Ирина Влах сможет остаться на своем посту еще на полгода. Додон не исключил, что у действующего руководства Гагаузии и властей Молдавии могут быть общие интересы. Башкан, а также правящая партия попытаются провести повторные выборы главы автономии осенью вместе с местными выборами. С 2021 года центральные власти страны каждые шесть месяцев продлевают чрезвычайное положение, сначала - в связи с энергетическими и экономическими кризисами, а затем - из-за ситуации на Украине. Поэтому власти в Гагаузии опасались, что "Центр" перенесет выборы на другой период. Эти переживания не являются беспочвенными, так как у Кишинева всегда есть возможность вмешаться в избирательный процесс. Все властные структуры, полиция, прокуратура, суды, служба информации и безопасности контролируются проевропейской ПДС. Готовность второго тура За вторым туром будут следить 75 международных наблюдателей из более 10 стран, а также 81 национальный наблюдатель от общественной организации MIRAD и ассоциации Promo-LEX, от которых аккредитованы соответственно 57 и 24 человека. Всего в автономии открыто 65 участковых избирательных бюро в 26 населенных пунктах. Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы внесены 92 516 человек. ЦИК автономии сообщила, что для второго тура отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 572 бюллетеня, из них на гагаузском языке выполнены 3 617, на государственном языке - 3 230, на русском - 86 725. Гагаузская автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска. В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела. Сегодня в Гагаузия состоит из четырех территориально несвязанных между собой частей, составляющих три района единой автономии.

https://ria.ru/20230510/vybory-1870906375.html

https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html

https://ria.ru/20230510/gagauziya-1870884283.html

https://ria.ru/20230513/vybory-1871505009.html

гагаузия

молдавия

кишинев

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, марина таубер, игорь додон, майя санду, таможенный союз