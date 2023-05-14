https://ria.ru/20230514/evakuatsiya-1871615704.html

В Запорожской области опровергли данные о вывозе людей за пределы региона

В Запорожской области опровергли данные о вывозе людей за пределы региона - РИА Новости, 14.05.2023

В Запорожской области опровергли данные о вывозе людей за пределы региона

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опроверг информацию о якобы вывозе населения из прифронтовых районов в другие регионы России. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:34

2023-05-14T11:34

2023-05-14T11:34

россия

запорожская область

азовское море

владимир рогов

евгений балицкий

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837471391_0:247:3027:1949_1920x0_80_0_0_6d87be84e8b37313ca0d12cc47985195.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опроверг информацию о якобы вывозе населения из прифронтовых районов в другие регионы России. "Информация, распространяемая в украинских информационных помойках, ложь. Добровольное перемещение населения из прифронтовых районов осуществляется в пределах Запорожской области. Люди имеют возможность временно уехать вглубь региона, чтобы не попасть под обстрелы украинских боевиков", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, люди могут выехать в безопасные южные районы Запорожской области как на собственном транспорте, так и на предоставленных автобусах. Для их размещения подготовлены базы отдыха на побережье Азовского моря, людей обеспечивают трехразовым питанием и выплатой в 10 тысяч рублей. "Людям предоставлена возможность перебраться в безопасную часть области в рамках программы временного перемещения", - подчеркнул Рогов. Он добавил, что люди смогут вернуться обратно, когда уменьшится угроза обстрелов со стороны украинских войск. Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.

https://ria.ru/20230512/evakuatsiya-1871442077.html

россия

запорожская область

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, азовское море, владимир рогов, евгений балицкий, безопасность