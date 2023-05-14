https://ria.ru/20230514/evakuatsiya-1871615704.html
В Запорожской области опровергли данные о вывозе людей за пределы региона
В Запорожской области опровергли данные о вывозе людей за пределы региона - РИА Новости, 14.05.2023
В Запорожской области опровергли данные о вывозе людей за пределы региона
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опроверг информацию о якобы вывозе населения из прифронтовых районов в другие регионы России. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:34
2023-05-14T11:34
2023-05-14T11:34
россия
запорожская область
азовское море
владимир рогов
евгений балицкий
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опроверг информацию о якобы вывозе населения из прифронтовых районов в другие регионы России. "Информация, распространяемая в украинских информационных помойках, ложь. Добровольное перемещение населения из прифронтовых районов осуществляется в пределах Запорожской области. Люди имеют возможность временно уехать вглубь региона, чтобы не попасть под обстрелы украинских боевиков", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, люди могут выехать в безопасные южные районы Запорожской области как на собственном транспорте, так и на предоставленных автобусах. Для их размещения подготовлены базы отдыха на побережье Азовского моря, людей обеспечивают трехразовым питанием и выплатой в 10 тысяч рублей. "Людям предоставлена возможность перебраться в безопасную часть области в рамках программы временного перемещения", - подчеркнул Рогов. Он добавил, что люди смогут вернуться обратно, когда уменьшится угроза обстрелов со стороны украинских войск. Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.
https://ria.ru/20230512/evakuatsiya-1871442077.html
россия
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, азовское море, владимир рогов, евгений балицкий, безопасность
Россия, Запорожская область, Азовское море, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Безопасность
В Запорожской области опровергли данные о вывозе людей за пределы региона
Рогов опроверг данные о якобы вывозе населения за пределы Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опроверг информацию о якобы вывозе населения из прифронтовых районов в другие регионы России.
"Информация, распространяемая в украинских информационных помойках, ложь. Добровольное перемещение населения из прифронтовых районов осуществляется в пределах Запорожской области. Люди имеют возможность временно уехать вглубь региона, чтобы не попасть под обстрелы украинских боевиков", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, люди могут выехать в безопасные южные районы Запорожской области как на собственном транспорте, так и на предоставленных автобусах. Для их размещения подготовлены базы отдыха на побережье Азовского моря
, людей обеспечивают трехразовым питанием и выплатой в 10 тысяч рублей.
"Людям предоставлена возможность перебраться в безопасную часть области в рамках программы временного перемещения", - подчеркнул Рогов. Он добавил, что люди смогут вернуться обратно, когда уменьшится угроза обстрелов со стороны украинских войск.
Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким
5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.
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