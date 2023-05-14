https://ria.ru/20230514/ekaterinburg-1871645216.html

В Екатеринбурге спасли девочку от пытавшегося ее изнасиловать мужчины

В Екатеринбурге спасли девочку от пытавшегося ее изнасиловать мужчины - РИА Новости, 14.05.2023

В Екатеринбурге спасли девочку от пытавшегося ее изнасиловать мужчины

Прохожие в Екатеринбурге спасли девочку от пытавшегося ее изнасиловать мужчины без определенного места жительства, сообщает управление СК по Свердловской... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:20

2023-05-14T15:20

2023-05-14T16:28

происшествия

екатеринбург

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Прохожие в Екатеринбурге спасли девочку от пытавшегося ее изнасиловать мужчины без определенного места жительства, сообщает управление СК по Свердловской области в Telegram-канале. По сведениям ведомства, утром 11 мая у дома по улице Рощинской 54-летний мужчина напал на малолетнюю девочку и пытался ее изнасиловать, но его намерения пресекли случайные прохожие. "Подозреваемый в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней задержан, находится под стражей. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Вину задержанный признал", – говорится в сообщении СУСК. Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого: им оказался находящийся в федеральном розыске мужчина, ранее судимый за кражу и развратные действия. "Сейчас сыщики уголовного розыска проверяют фигуранта на возможную причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям как на территории столицы Среднего Урала, так и в других регионах нашей страны, поскольку он не имел постоянного места жительства и работы", – отметил Горелых. По информации местного портала E1.RU, девочка возвращалась из художественной школы, когда ее стал преследовать незнакомец. Он повалил ребенка на землю, и, заткнув ему рот шапкой, попытался снять брюки. Спасло девочку то, что ей все-таки удалось позвать на помощь, пишет издание.

https://ria.ru/20230302/srok-1855268910.html

https://ria.ru/20230404/iznasilovanie-1862878854.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых