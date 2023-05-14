https://ria.ru/20230514/dtp-1871665118.html
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 14.05.2023
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие
Перекрыто движение на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массового ДТП с участием пяти... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:20
2023-05-14T17:20
2023-05-14T17:47
происшествия
авто
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Перекрыто движение на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массового ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого есть погибший, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД в своем Telegram-канале. "Из-за ДТП нет движения на 1096 километре М-4 "Дон" в сторону Москвы. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим в Азовском районе", - говорится в сообщении.По данным инспекторов, в 13.15 мск на 1097 километре автодороги М-4 "Дон" водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "Газель", по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, который отбросило на автомобиль "ВАЗ 2107".После этого автомобиль "ВАЗ 2107" отбросило на автомобиль Toyota Camry, который, в свою очередь, врезался в автомобиль Kia Ceed.В результате аварии грузовой автомобиль Iveco опрокинулся. Пассажир автомобиля Iveco и водитель автомобиля "ВАЗ 2107" были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался на месте аварии."По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований", - уточнили в областной Госавтоинспекции. Также уточняется, что на данный момент движение на 1096 километре трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы запущено только по правой полосе.
https://ria.ru/20230514/avariya-1871596040.html
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происшествия, авто, ростовская область
Происшествия, Авто, Ростовская область
В Ростовской области произошло массовое ДТП, есть погибшие
Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области перекрыли из-за массового ДТП с погибшим
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости.
Перекрыто движение на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массового ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого есть погибший, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД в своем Telegram-канале
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"Из-за ДТП нет движения на 1096 километре М-4 "Дон" в сторону Москвы. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим в Азовском районе", - говорится в сообщении.
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По данным инспекторов, в 13.15 мск на 1097 километре автодороги М-4 "Дон" водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "Газель", по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, который отбросило на автомобиль "ВАЗ 2107".
После этого автомобиль "ВАЗ 2107" отбросило на автомобиль Toyota Camry, который, в свою очередь, врезался в автомобиль Kia Ceed.
В результате аварии грузовой автомобиль Iveco опрокинулся. Пассажир автомобиля Iveco и водитель автомобиля "ВАЗ 2107" были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался на месте аварии.
"По факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийно-опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований", - уточнили в областной Госавтоинспекции. Также уточняется, что на данный момент движение на 1096 километре трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы запущено только по правой полосе.
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