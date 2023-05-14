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В Донецке один мирный житель погиб из-за обстрела украинскими войсками
В Донецке один мирный житель погиб из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 14.05.2023
В Донецке один мирный житель погиб из-за обстрела украинскими войсками
Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T17:01
2023-05-14T17:01
2023-05-14T17:01
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В Донецке один мирный житель погиб из-за обстрела украинскими войсками
Представительство ДНР заявило о гибели мужчины при обстреле Донецка со стороны ВСУ