https://ria.ru/20230514/donetsk-1871661270.html

В Донецке один мирный житель погиб из-за обстрела украинскими войсками

В Донецке один мирный житель погиб из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 14.05.2023

В Донецке один мирный житель погиб из-за обстрела украинскими войсками

Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:01

2023-05-14T17:01

2023-05-14T17:01

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины