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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 14.05.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ясиноватую и Донецк, за 40 минут выпустив 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T09:29

2023-05-14T09:29

2023-05-14T09:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ясиноватую и Донецк, за 40 минут выпустив 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 8.00 - н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 8.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 8.40 - н.п. Ласточкино - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины