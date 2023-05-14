Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой 17 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ясиноватую и Донецк, за 40 минут выпустив 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 8.00 - н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 8.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 8.40 - н.п. Ласточкино - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.