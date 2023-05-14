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На участке трассы М-4 "Дон" восстановили движение после крупного ДТП
На участке трассы М-4 "Дон" восстановили движение после крупного ДТП - РИА Новости, 14.05.2023
На участке трассы М-4 "Дон" восстановили движение после крупного ДТП
Движение, перекрытое на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массового ДТП с участием пяти... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:37
2023-05-14T20:37
2023-05-14T21:01
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Движение, перекрытое на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массового ДТП с участием пяти автомобилей, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД."Движение полностью открыто", - проинформировала областная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось, что на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы было перекрыто движение из-за массового ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погиб человек.По данным инспекторов, в 13.15 на 1097 километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля "Газель", по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, который отбросило на автомобиль "ВАЗ 2107".После этого автомобиль "ВАЗ 2107" отбросило на автомобиль Toyota Camry, который, в свою очередь, врезался в автомобиль Kia Ceed.В результате аварии грузовой автомобиль Iveco опрокинулся. Пассажир автомобиля Iveco и водитель автомобиля "ВАЗ 2107" были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался на месте аварии. До восстановления движения по трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы приблизительно с 15.30 мск движение осуществлялось по одной полосе.
https://ria.ru/20230514/internat-1871664164.html
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происшествия, авто, азовский район, ростовская область, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Авто, Азовский район, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
На участке трассы М-4 "Дон" восстановили движение после крупного ДТП
В Ростовской области восстановили движение на участке трассы М-4 "Дон" после массового ДТП
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости.
Движение, перекрытое на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массового ДТП с участием пяти автомобилей, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба
регионального ГИБДД.
"Движение полностью открыто", - проинформировала областная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы было перекрыто движение из-за массового ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погиб человек.
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По данным инспекторов, в 13.15 на 1097 километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля "Газель", по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, который отбросило на автомобиль "ВАЗ 2107".
После этого автомобиль "ВАЗ 2107" отбросило на автомобиль Toyota
Camry, который, в свою очередь, врезался в автомобиль Kia
Ceed.
В результате аварии грузовой автомобиль Iveco опрокинулся. Пассажир автомобиля Iveco и водитель автомобиля "ВАЗ 2107" были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался на месте аварии. До восстановления движения по трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы приблизительно с 15.30 мск движение осуществлялось по одной полосе.
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