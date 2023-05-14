Рейтинг@Mail.ru
На участке трассы М-4 "Дон" восстановили движение после крупного ДТП - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 14.05.2023 (обновлено: 21:01 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/don-1871697109.html
На участке трассы М-4 "Дон" восстановили движение после крупного ДТП
На участке трассы М-4 "Дон" восстановили движение после крупного ДТП - РИА Новости, 14.05.2023
На участке трассы М-4 "Дон" восстановили движение после крупного ДТП
Движение, перекрытое на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массового ДТП с участием пяти... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T20:37
2023-05-14T21:01
происшествия
авто
азовский район
ростовская область
гибдд мвд рф
россия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155730/20/1557302019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dff4c3238e7c4119f48a7777749d040d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Движение, перекрытое на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массового ДТП с участием пяти автомобилей, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД."Движение полностью открыто", - проинформировала областная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось, что на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы было перекрыто движение из-за массового ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погиб человек.По данным инспекторов, в 13.15 на 1097 километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля "Газель", по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, который отбросило на автомобиль "ВАЗ 2107".После этого автомобиль "ВАЗ 2107" отбросило на автомобиль Toyota Camry, который, в свою очередь, врезался в автомобиль Kia Ceed.В результате аварии грузовой автомобиль Iveco опрокинулся. Пассажир автомобиля Iveco и водитель автомобиля "ВАЗ 2107" были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался на месте аварии. До восстановления движения по трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы приблизительно с 15.30 мск движение осуществлялось по одной полосе.
https://ria.ru/20230514/internat-1871664164.html
https://ria.ru/20230514/dtp-1871631790.html
азовский район
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155730/20/1557302019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8408c11c92ae6ed8965dac8db0a81a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, азовский район, ростовская область, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Авто, Азовский район, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
На участке трассы М-4 "Дон" восстановили движение после крупного ДТП

В Ростовской области восстановили движение на участке трассы М-4 "Дон" после массового ДТП

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФедеральная трасса
Федеральная трасса - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Федеральная трасса. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости. Движение, перекрытое на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массового ДТП с участием пяти автомобилей, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
"Движение полностью открыто", - проинформировала областная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на 1096 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы было перекрыто движение из-за массового ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погиб человек.
Мишка плюшевый - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Прокуратура Петербурга проверяет интернат, где сообщили о смерти детей
Вчера, 17:17
По данным инспекторов, в 13.15 на 1097 километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля "Газель", по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, который отбросило на автомобиль "ВАЗ 2107".
После этого автомобиль "ВАЗ 2107" отбросило на автомобиль Toyota Camry, который, в свою очередь, врезался в автомобиль Kia Ceed.
В результате аварии грузовой автомобиль Iveco опрокинулся. Пассажир автомобиля Iveco и водитель автомобиля "ВАЗ 2107" были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончался на месте аварии. До восстановления движения по трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы приблизительно с 15.30 мск движение осуществлялось по одной полосе.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Волгограде "Газель" врезалась в автобус на остановке, есть пострадавшие
Вчера, 14:01
 
ПроисшествияАвтоАзовский районРостовская областьГИБДД МВД РФРоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала