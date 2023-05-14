https://ria.ru/20230514/depo-1872181393.html
Собянин: до конца года в ТиНАО Москвы построят четыре пожарных депо
Собянин: до конца года в ТиНАО Москвы построят четыре пожарных депо - РИА Новости, 16.05.2023
Собянин: до конца года в ТиНАО Москвы построят четыре пожарных депо
Четыре пожарных депо построят в Филимонковском, Новофёдоровском, Рязановском и Первомайском поселениях новой Москвы, еще одно депо проектируется, сообщил мэр... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-14T10:25
2023-05-14T10:25
2023-05-16T15:47
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Четыре пожарных депо построят в Филимонковском, Новофёдоровском, Рязановском и Первомайском поселениях новой Москвы, еще одно депо проектируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Построим в этом году четыре пожарных депо в ТиНАО (Троицком и Новомосковском административных округах – ред.): в Филимонковском, Новофёдоровском, Рязановском и Первомайском поселениях. Ещё одно депо проектируется. Ко всем объектам будут проложены удобные подъездные дороги", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Каждое депо будет оборудовано площадкой со скалодромом для тренировок, пунктом связи, комнатой отдыха, учебными классами, тренажерным залом и медкабинетом, добавил мэр. Он уточнил, что за 11 лет в ТиНАО построили 11 пожарных депо и увеличили число пожарных почти в четыре раза, что позволило нарастить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации. В конце марта в ТиНАО прошли учения по отработке действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
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РИА Новости
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сергей собянин, тинао, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, ТиНАО, Москва
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Четыре пожарных депо построят в Филимонковском, Новофёдоровском, Рязановском и Первомайском поселениях новой Москвы, еще одно депо проектируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Построим в этом году четыре пожарных депо в ТиНАО (Троицком и Новомосковском административных округах
– ред.): в Филимонковском, Новофёдоровском, Рязановском и Первомайском поселениях. Ещё одно депо проектируется. Ко всем объектам будут проложены удобные подъездные дороги", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Каждое депо будет оборудовано площадкой со скалодромом для тренировок, пунктом связи, комнатой отдыха, учебными классами, тренажерным залом и медкабинетом, добавил мэр. Он уточнил, что за 11 лет в ТиНАО построили 11 пожарных депо и увеличили число пожарных почти в четыре раза, что позволило нарастить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации.
В конце марта в ТиНАО прошли учения по отработке действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
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