https://ria.ru/20230514/bpla-1871706296.html

Лондонский аэропорт приостановил работу из-за БПЛА

Лондонский аэропорт приостановил работу из-за БПЛА - РИА Новости, 14.05.2023

Лондонский аэропорт приостановил работу из-за БПЛА

Лондонский аэропорт Гатвик приостановил и перенаправил в другие аэропорты рейсы из-за сообщений об активности беспилотника вблизи него, сообщает британская... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T21:56

2023-05-14T21:56

2023-05-14T21:58

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лондонский аэропорт Гатвик приостановил и перенаправил в другие аэропорты рейсы из-за сообщений об активности беспилотника вблизи него, сообщает британская газета Independent. "Полеты были временно приостановлены ... на время проведения расследования обнаружения предполагаемого беспилотника вблизи аэродрома", - приводит издание слова представителя аэропорта. По заявлению представителя, менее чем через час расследование было завершено и аэродром вновь открылся. Издание сообщает, что 12 прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, однако ожидается, что многие из них сегодня вернутся в Гатвик. Также Independent отмечает, что пассажирам, чьи рейсы были приостановлены, не полагается денежная компенсация, потому что сбой в авиасообщении не зависел от авиакомпаний.

https://ria.ru/20230514/korabl-1871641370.html

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