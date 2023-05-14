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Лондонский аэропорт приостановил работу из-за БПЛА - РИА Новости, 14.05.2023
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21:56 14.05.2023 (обновлено: 21:58 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/bpla-1871706296.html
Лондонский аэропорт приостановил работу из-за БПЛА
Лондонский аэропорт приостановил работу из-за БПЛА - РИА Новости, 14.05.2023
Лондонский аэропорт приостановил работу из-за БПЛА
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил и перенаправил в другие аэропорты рейсы из-за сообщений об активности беспилотника вблизи него, сообщает британская... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:56
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бпла
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лондонский аэропорт Гатвик приостановил и перенаправил в другие аэропорты рейсы из-за сообщений об активности беспилотника вблизи него, сообщает британская газета Independent. "Полеты были временно приостановлены ... на время проведения расследования обнаружения предполагаемого беспилотника вблизи аэродрома", - приводит издание слова представителя аэропорта. По заявлению представителя, менее чем через час расследование было завершено и аэродром вновь открылся. Издание сообщает, что 12 прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, однако ожидается, что многие из них сегодня вернутся в Гатвик. Также Independent отмечает, что пассажирам, чьи рейсы были приостановлены, не полагается денежная компенсация, потому что сбой в авиасообщении не зависел от авиакомпаний.
https://ria.ru/20230514/korabl-1871641370.html
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в мире, великобритания, бпла
В мире, Великобритания, БПЛА
Лондонский аэропорт приостановил работу из-за БПЛА

Independent: лондонский аэропорт Гатвик приостановил рейсы из-за сведений об БПЛА

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондонский аэропорт Гатвик
Лондонский аэропорт Гатвик - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондонский аэропорт Гатвик. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лондонский аэропорт Гатвик приостановил и перенаправил в другие аэропорты рейсы из-за сообщений об активности беспилотника вблизи него, сообщает британская газета Independent.
"Полеты были временно приостановлены ... на время проведения расследования обнаружения предполагаемого беспилотника вблизи аэродрома", - приводит издание слова представителя аэропорта.
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По заявлению представителя, менее чем через час расследование было завершено и аэродром вновь открылся.
Издание сообщает, что 12 прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, однако ожидается, что многие из них сегодня вернутся в Гатвик.
Также Independent отмечает, что пассажирам, чьи рейсы были приостановлены, не полагается денежная компенсация, потому что сбой в авиасообщении не зависел от авиакомпаний.
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