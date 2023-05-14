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Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с Россией
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с Россией - РИА Новости, 14.05.2023
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с Россией
Архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины, заявил президент Франции... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:31
2023-05-14T21:31
2023-05-14T21:31
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эммануэль макрон
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нато
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ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Opinion. "Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого", - сказал Макрон. Макрон отметил, что задача Европы – помочь Украине в контрнаступлении, "подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров, которые неизбежно должны начаться". По его словам, Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и, утверджает он, "заставила сомневаться" своих исторических союзников. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что Франция считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией и не заинтересована в усугублении её изолированности. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, франция, эммануэль макрон, катрин колонна, нато, евросоюз, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна, НАТО, Евросоюз, Владимир Путин, В мире
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с Россией
Макрон: архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией
ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости.
Архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Opinion
.
"Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого", - сказал Макрон.
Макрон отметил, что задача Европы – помочь Украине в контрнаступлении, "подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров, которые неизбежно должны начаться".
По его словам, Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и, утверджает он, "заставила сомневаться" своих исторических союзников.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что Франция считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией и не заинтересована в усугублении её изолированности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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