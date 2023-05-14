Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с Россией - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/bezopasnost-1871703042.html
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с Россией
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с Россией - РИА Новости, 14.05.2023
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с Россией
Архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины, заявил президент Франции... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:31
2023-05-14T21:31
россия
украина
франция
эммануэль макрон
катрин колонна
нато
евросоюз
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:53:3212:1860_1920x0_80_0_0_e690ae410d85d49669dab52d307e9e3a.jpg
ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Opinion. "Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого", - сказал Макрон. Макрон отметил, что задача Европы – помочь Украине в контрнаступлении, "подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров, которые неизбежно должны начаться". По его словам, Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и, утверджает он, "заставила сомневаться" своих исторических союзников. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что Франция считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией и не заинтересована в усугублении её изолированности. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230512/kabel-1871191678.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198211e0359f74384573d787dc7b9d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, франция, эммануэль макрон, катрин колонна, нато, евросоюз, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна, НАТО, Евросоюз, Владимир Путин, В мире
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с Россией

Макрон: архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Архитектура европейской безопасности должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Opinion.
"Я всегда говорил, что в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины. Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса. Но предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы дойти до этого", - сказал Макрон.
Макрон отметил, что задача Европы – помочь Украине в контрнаступлении, "подготовить вопросы гарантий безопасности и переговоров, которые неизбежно должны начаться".
По его словам, Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и, утверджает он, "заставила сомневаться" своих исторических союзников.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что Франция считает необходимым сохранять все каналы диалога с Россией и не заинтересована в усугублении её изолированности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Черное море - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В ЕС предложили еще один способ снизить зависимость от России, пишут СМИ
12 мая, 08:44
 
РоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронКатрин КолоннаНАТОЕвросоюзВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала