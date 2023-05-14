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Белоруссия разместила ракетные комплексы и РСЗО на западных границах - РИА Новости, 14.05.2023
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16:24 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/belorussiya-1871654389.html
Белоруссия разместила ракетные комплексы и РСЗО на западных границах
Белоруссия разместила ракетные комплексы и РСЗО на западных границах - РИА Новости, 14.05.2023
Белоруссия разместила ракетные комплексы и РСЗО на западных границах
У западных границ Белоруссии размещены тактические ракетные комплексы и РСЗО, сообщили в министерстве обороны республики. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T16:24
2023-05-14T16:24
белоруссия
минская область
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. У западных границ Белоруссии размещены тактические ракетные комплексы и РСЗО, сообщили в министерстве обороны республики. В белорусских вооруженных силах в мае продолжается проверка боеготовности. Ряд подразделений от механизированных соединений, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии действуют на указанных участках местности. "У западных границ (Белоруссии – ред.) находятся тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Армия четко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Белоруссии мгновенно ответят наш "Полонез" и "Точка", - прокомментировал ход проверки ведущий телеканала "ВоенТВ" в видеоролике, размещенном в воскресенье в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства. Ранее белорусское оборонное ведомство проинформировало, что в мае будет проведен очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации. Проверке будут подвергнуты в первую очередь воинские части и подразделения, дислоцирующиеся в Гродненской, Брестской и Минской области. Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций вооруженных сил, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, также будут привлечены и подразделения обеспечения. Предусмотрено осуществить призыв военнообязанных, общее количество которых не превысит тысячу человек. В апреле по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в стране была проведена проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой было возложено на государственный секретариат Совета безопасности. Проверка включала полный комплекс мероприятий, связанных с переводом воинского соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению. Этот этап завершился бригадным тактическим учением.
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белоруссия, минская область, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Минская область, Александр Лукашенко, В мире
Белоруссия разместила ракетные комплексы и РСЗО на западных границах

Минобороны: Белоруссия разместила ракетные комплексы и РСЗО на западных границах

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. У западных границ Белоруссии размещены тактические ракетные комплексы и РСЗО, сообщили в министерстве обороны республики.
В белорусских вооруженных силах в мае продолжается проверка боеготовности. Ряд подразделений от механизированных соединений, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии действуют на указанных участках местности.
"У западных границ (Белоруссии – ред.) находятся тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Армия четко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Белоруссии мгновенно ответят наш "Полонез" и "Точка", - прокомментировал ход проверки ведущий телеканала "ВоенТВ" в видеоролике, размещенном в воскресенье в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
Ранее белорусское оборонное ведомство проинформировало, что в мае будет проведен очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации. Проверке будут подвергнуты в первую очередь воинские части и подразделения, дислоцирующиеся в Гродненской, Брестской и Минской области. Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций вооруженных сил, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, также будут привлечены и подразделения обеспечения. Предусмотрено осуществить призыв военнообязанных, общее количество которых не превысит тысячу человек.
В апреле по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в стране была проведена проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой было возложено на государственный секретариат Совета безопасности. Проверка включала полный комплекс мероприятий, связанных с переводом воинского соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению. Этот этап завершился бригадным тактическим учением.
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