Белоруссия разместила ракетные комплексы и РСЗО на западных границах
Минобороны: Белоруссия разместила ракетные комплексы и РСЗО на западных границах
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. У западных границ Белоруссии размещены тактические ракетные комплексы и РСЗО, сообщили в министерстве обороны республики.
В белорусских вооруженных силах в мае продолжается проверка боеготовности. Ряд подразделений от механизированных соединений, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии действуют на указанных участках местности.
"У западных границ (Белоруссии – ред.) находятся тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Армия четко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Белоруссии мгновенно ответят наш "Полонез" и "Точка", - прокомментировал ход проверки ведущий телеканала "ВоенТВ" в видеоролике, размещенном в воскресенье в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
Ранее белорусское оборонное ведомство проинформировало, что в мае будет проведен очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации. Проверке будут подвергнуты в первую очередь воинские части и подразделения, дислоцирующиеся в Гродненской, Брестской и Минской области. Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил специальных операций вооруженных сил, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, также будут привлечены и подразделения обеспечения. Предусмотрено осуществить призыв военнообязанных, общее количество которых не превысит тысячу человек.
В апреле по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в стране была проведена проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой было возложено на государственный секретариат Совета безопасности. Проверка включала полный комплекс мероприятий, связанных с переводом воинского соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению. Этот этап завершился бригадным тактическим учением.