https://ria.ru/20230514/belorussiya-1871617459.html

Флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на свершения, заявил Лукашенко

Флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на свершения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.05.2023

Флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на свершения, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям республики в поздравлении по случаю Дня Государственного флага, Государственного герба и... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T11:51

2023-05-14T11:51

2023-05-14T16:18

в мире

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям республики в поздравлении по случаю Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. "Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения", - сказал он.Он отметил, что стремление к миру и преданность родной земле всегда помогали белорусам оставаться верными себе. Президент выразил уверенность, что эти качества позволят стране не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html

https://ria.ru/20230509/lukashenko-1870558734.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко