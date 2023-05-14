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Флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на свершения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.05.2023
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11:51 14.05.2023 (обновлено: 16:18 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/belorussiya-1871617459.html
Флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на свершения, заявил Лукашенко
Флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на свершения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.05.2023
Флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на свершения, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям республики в поздравлении по случаю Дня Государственного флага, Государственного герба и... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T11:51
2023-05-14T16:18
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям республики в поздравлении по случаю Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. "Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения", - сказал он.Он отметил, что стремление к миру и преданность родной земле всегда помогали белорусам оставаться верными себе. Президент выразил уверенность, что эти качества позволят стране не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html
https://ria.ru/20230509/lukashenko-1870558734.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на свершения, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на новые свершения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям республики в поздравлении по случаю Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна.
"Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Лукашенко призвал противостоять возрождению нацизма
9 мая, 14:50
Он отметил, что стремление к миру и преданность родной земле всегда помогали белорусам оставаться верными себе.
Президент выразил уверенность, что эти качества позволят стране не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода.
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9 мая, 08:47
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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