https://ria.ru/20230514/avariya-1871596040.html

В Омске в результате ночной аварии погиб человек

В Омске в результате ночной аварии погиб человек - РИА Новости, 14.05.2023

В Омске в результате ночной аварии погиб человек

Пять человек пострадали и один мужчина погиб в результате автомобильной аварии в Омске, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T09:23

2023-05-14T09:23

2023-05-14T09:23

происшествия

авто

омск

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ОМСК, 14 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали и один мужчина погиб в результате автомобильной аварии в Омске, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Авария произошла в 1.30 (22.30 субботы мск) на улице 10 лет Октября в Омске. Полицейские выяснили, что 46-летний водитель Honda не справился с управлением в районе дома №219. Автомобиль врезался в Nissan, который стоял на обочине встречной полосы. После столкновения Honda опрокинулась. "В результате ДТП на месте скончался пассажир Nissan, его личность в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, в момент аварии мужчина вышел из автомобиля и находился рядом. В медицинское учреждение доставлены оба водителя, один пассажир Honda мужчина 1984 года рождения, и два пассажира Nissan, мужчина 1998 года рождения и женщина 1984 года рождения", - пояснили в пресс-службе ведомства. Как выяснилось позже, у водителя Honda были отмечены признаки опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался, добавили в УМВД.

https://ria.ru/20230512/dtp-1871327942.html

https://ria.ru/20230513/dtp-1871537333.html

омск

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происшествия, авто, омск