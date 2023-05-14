https://ria.ru/20230514/avariya-1871596040.html
В Омске в результате ночной аварии погиб человек
В Омске в результате ночной аварии погиб человек - РИА Новости, 14.05.2023
В Омске в результате ночной аварии погиб человек
Пять человек пострадали и один мужчина погиб в результате автомобильной аварии в Омске, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T09:23
2023-05-14T09:23
2023-05-14T09:23
происшествия
авто
омск
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ОМСК, 14 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали и один мужчина погиб в результате автомобильной аварии в Омске, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Авария произошла в 1.30 (22.30 субботы мск) на улице 10 лет Октября в Омске. Полицейские выяснили, что 46-летний водитель Honda не справился с управлением в районе дома №219. Автомобиль врезался в Nissan, который стоял на обочине встречной полосы. После столкновения Honda опрокинулась. "В результате ДТП на месте скончался пассажир Nissan, его личность в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, в момент аварии мужчина вышел из автомобиля и находился рядом. В медицинское учреждение доставлены оба водителя, один пассажир Honda мужчина 1984 года рождения, и два пассажира Nissan, мужчина 1998 года рождения и женщина 1984 года рождения", - пояснили в пресс-службе ведомства. Как выяснилось позже, у водителя Honda были отмечены признаки опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался, добавили в УМВД.
https://ria.ru/20230512/dtp-1871327942.html
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происшествия, авто, омск
В Омске в результате ночной аварии погиб человек
Один человек погиб и пять пострадали в результате ночной аварии в Омске
ОМСК, 14 мая - РИА Новости.
Пять человек пострадали и один мужчина погиб в результате автомобильной аварии в Омске, рассказали в пресс-службе
областного УМВД.
Авария произошла в 1.30 (22.30 субботы мск) на улице 10 лет Октября в Омске. Полицейские выяснили, что 46-летний водитель Honda не справился с управлением в районе дома №219. Автомобиль врезался в Nissan, который стоял на обочине встречной полосы. После столкновения Honda опрокинулась.
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"В результате ДТП на месте скончался пассажир Nissan, его личность в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, в момент аварии мужчина вышел из автомобиля и находился рядом. В медицинское учреждение доставлены оба водителя, один пассажир Honda мужчина 1984 года рождения, и два пассажира Nissan, мужчина 1998 года рождения и женщина 1984 года рождения", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось позже, у водителя Honda были отмечены признаки опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался, добавили в УМВД.
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